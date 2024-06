Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono una coppia davvero affiatata, malgrado la loro relazione sia nata non molto tempo fa. In una recente intervista, i due hanno anche svelato di essere pronti a prendere seriamente in considerazione l’idea di andare a convivere, anche se sono entrambi molto giovani, ma non è tutto. Nel loro futuro c’è anche l’arrivo di un figlio? A tal proposito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto delle confessioni molto interessanti.

Le confessioni di Raffaella Scuotto sui bambini: lei e Brando presto genitori?

Brando e Raffaella sono da poco tornati da una splendida vacanza insieme, che gli è servita per staccare un po’ la spina, ma anche per capire, ulteriormente, quanto stiano bene l’uno con l’altra. Adesso che entrambi sono nuovamente tornati nelle loro città, però, si sono dedicati un po’ ai loro fan, facendo delle rivelazioni importanti.

In particolare, Raffaella ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha ammesso di amare moltissimo i bambini. A tal proposito, alcuni utenti ne hanno approfittato per chiederle se senta il desiderio di diventare madre. La giovane ha ammesso che, fino a un po’ di tempo fa, credeva di essere assolutamente pronta ad avere un figlio. Quando era fidanzata con il suo ex, infatti, stava così bene al punto da pensare che, malgrado i suoi 21 anni, fosse già pronta per essere una mamma e una moglie. Con il passare del tempo, però, le cose sono cambiate.

A far cambiare idea a Raffaella sul concetto di maternità è stata la nascita di Lorena, di cui si sono sempre occupate lei e sua madre. Grazie a tale episodio, infatti, la Scuotto si è resa conto dell’impegno che rappresenta l’avere un figlio e crescerlo, nonché le responsabilità che questo cambiamento apporta nella vita di ogni essere umano. Proprio in virtù di questo, dunque, si è resa conto di non voler bruciare le tappe, in quanto fin ora ha già vissuto una vita che l’ha costretta a crescere un po’ troppo in fretta, quindi, adesso vuole andarci piano.

Brutta disavventura per l’ex tronista di Uomini e Donne

In merito a Brando Ephrikian, invece, il ragazzo non si è mai sbilanciato sulla faccenda. In queste ore, però, il ragazzo ha raccontato ai suoi fan una brutta disavventura vissuta. Nello specifico, di ritorno dalle vacanze con Raffaella, ha vissuto dei disservizi con il treno che avrebbe dovuto portarlo a casa. A causa di uno sciopero dei trasporti, infatti, Brando si è trovato a dover salire su di un treno super affollato, partito peraltro con più di quattro ore di ritardo. Il giovane ha spietato di aver vissuto momenti di caos, anche se è consapevole del fatto che non siano questi i problemi seri della vita, tuttavia, dato che in tanti gli hanno chiesto di raccontare la sua esperienza, ha assecondato la richiesta.