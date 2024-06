Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno rilasciato una recente intervista nella quale hanno parlato della loro relazione a distanza di un po’ di mesi da quando hanno interrotto il loro percorso a Uomini e Donne. Nel parlare delle loro faccende private, i due sono arrivati a fare delle affermazioni anche piuttosto importanti che hanno lasciato tutti di sasso.

Le parole inaspettate di Brando Ephrikian su Raffaella Scuotto: passo importante in arrivo?

La relazione d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto procede a gonfie vele. I due sono appena tornati da una vacanza in Egitto durante la quale sono stati decisamente bene, anche se non è mancato qualche piccolo imprevisto di salute, soprattutto per l’ex tronista di UeD. Ad ogni modo, tornado all’intervista, i due hanno raccontato di essere molto felici, anche se, come in tutte le coppie, non mancano momenti di alti e bassi.

Tra le varie confessioni fatte, poi, Brando ha lasciato tutti un po’ spiazzati. Ad un certo punto, infatti, il ragazzo ha ammesso che il problema più grande tra lui e Raffaella sia la distanza. Troppi kilometri li separano e, con il passare del tempo, questo sta iniziando a pesare. Inizialmente, i due avevano ammesso di non essere intenzionati ad affrettare le tappe, pertanto, dichiararono di non voler andare a convivere, almeno per il momento. Adesso, però, le cose sono cambiate, sta di fatto che Ephrikian ha ammesso di star prendendo seriamente in considerazione l’idea di compiere un passo importante con Raffaella ed eliminare definitivamente la distanza.

Le altre confessioni della coppia nata a Uomini e Donne

Quando Brando e Raffaella sono lontani stanno male, e la cosa sta iniziando a pesare. pertanto, sembra sia necessario riuscire a risolvere la questione. Al di là di questo grande annuncio, i due ex volti di Uomini e Donne, nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Lollo hanno svelato che viversi al di fuori del programma.

La Scuotto ha svelato che l’impatto iniziale sia stato complicato, anche perché è quello più delicato, durante il quale è spesso capitato che le coppie nate a UeD si siano lasciate. Per loro, però, non sembra essere così, anzi. Giorno dopo giorno si sono legati sempre di più. Brando ha aggiunto di amare molto la complicità che si è venuta a creare tra i due, cosa che lo sta spingendo sempre di più a credere che, effettivamente, i due siano pronti al grande passo della convivenza.