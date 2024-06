Sono trascorse solo alcune settimane dalla fine di Uomini e Donne e si è già in fermento per la nuova edizione. Sul web, infatti, stanno trapelando alcune indiscrezioni in merito a quello che potrebbe accadere a partire da settembre. A generare un certo sgomento è la notizia secondo cui sembrerebbe che, anche stavolta, Maria De Filippi ripescherà dal Trono Over per la scelta di uno dei nuovi tronisti. Ecco chi è in pole position.

Ecco chi potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e Donne

Anche il prossimo anno Uomini e Donne andrà in onda con la formula mista, composta da Trono Classico e Trono Over insieme. Dopo aver sdoganato questo nuovo sistema durante il periodo della pandemia, infatti, Maria De Filippi sembra piuttosto intenzionata a mantenerlo. La conduttrice, inoltre, pare stia valutando anche l’ipotesi di porre tra i tronisti un altro ex volto del Trono Over, ma stavolta si parla di un uomo.

L’esperienza di Ida Platano in queste vesti si è rivelata piuttosto fallimentare, purtroppo suo malgrado. La donna, infatti, non è riuscita ad effettuare la sua scelta a causa dell’epilogo che hanno preso i suoi percorsi con i corteggiatori. Questo, però, non sembra aver demoralizzato la padrona di casa, che vorrebbe ritentare. Stavolta, però, a salire sul trono dovrebbe essere un ragazzo, in particolar modo, Marco Antonio Alessio.

Marco Antonio tronista ideale? La reazione di Emanuela Malavisi

Marco Antonio ha lasciato quest’anno Uomini e Donne insieme ad Emanuela Malavisi. I due hanno deciso di approfondire la loro conoscenza al di fuori ma, purtroppo, le cose non sono andate per il verso giusto, sta di fatto che, alla fine, hanno deciso di lasciarsi. Tra di loro, però, non sembra essere rimasto del rancore, in quanto la decisione sembra sia stata presa di comune accordo. Proprio per questo, Marco Antonio Alessio sarebbe pronto per mettersi nuovamente in gioco all’interno del programma. Il ragazzo, inoltre, è anche piuttosto giovane, dato che ha soli 35 anni, pertanto, potrebbe rientrare senza troppi problemi nella categoria dei più giovani.

Al momento, però, questa resta solamente un’indiscrezione, in quanto non è stata né confermata né smentita dallo staff del programma. Anche Marco Antonio non ha parlato della faccenda. Il ragazzo, al momento, si sta godendo le vacanze a Porto Cesareo, quindi, bisognerà attendere per scoprire come andrà a finire e se queste voci saranno confermate. In merito ad Emanuela, invece, la donna non ha proferito parola a riguardo, sarà d’accordo oppure no?