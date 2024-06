In queste ore Mario Cusitore ha pubblicato un contenuto sul suo profilo Instagram nel quale ha lasciato intendere di avere una spasimante segreta. Il fatto non risulta affatto strano considerando che, da quando la sua esperienza a Uomini e Donne si è conclusa, il ragazzo ha ricevuto molti complimenti e apprezzamenti. Ad ogni modo, vediamo cosa è successo.

Ecco cosa è successo di recente a Mario Cusitore

Nel corso di una recente intervista, Mario Cusitore ha svelato di essere ancora preso da Ida Platano, sta di fatto che l’ha cercata più volte da quando UeD si è concluso, ma non solo. Mario, infatti, ha pubblicato anche dei contenuti nel quale ha svelato di essere diretto a Brescia per lavoro e in tanti hanno pensato che, considerando che in tale città vive Ida, i due si siano incontrati.

Al momento, però, non è trapelata nessuna informazione a riguardo. Né Ida né, tanto meno, Mario sono intervenuti sulla faccenda per svelare se, effettivamente, tra loro ci sia stato un riavvicinamento. La cosa, però, è alquanto improbabile, anche in base a quanto accaduto nelle ultime ore. Mario, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie nella quale ha mostrato di essere al lavoro, tuttavia, è stato spiazzato da un bel gesto da parte di qualcuno. Un persona misteriosa ha deciso di regalargli un gelato.

Chi è la spasimante di Mario? Ida Platano lancia una stoccata

Mario ha condiviso tale contenuto sui social ed ha aggiunto anche una piccola didascalia. In essa, Cusitore ha svelato di non conoscere l’identità della persona in questione, tuttavia, l’ha ringraziata per il bel gesto nei suoi riguardi. Molto probabilmente, si tratta di una persona che conosce molto bene i suoi gusti.

Il riavvicinamento con Ida sembra sia scongiurato anche un recente contenuto che ha pubblicato la donna. Come di consueto, Ida condivide l’oroscopo giornaliero del suo segno zodiacale, che è l’Ariete. Ebbene, nel messaggio di oggi c’era scritto che, solitamente, non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina, tuttavia, talvolta il sesto senso non si sbaglia.