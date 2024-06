Mario Cusitore ha recentemente rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato di aver provato diverse volte ad avere dei contatti con Ida Platano al di fuori di Uomini e Donne. Le cose tra loro, però, non sono andate nel modo sperato da lui, in quanto l’ex tronista di UeD è stata intransigente. In queste ore, però, Mario ha compiuto un gesto sui social dai quali si evincerebbe che il ragazzo stia andando da Ida a Brescia. Qualcosa, però, non torna. Ecco cosa sta succedendo.

Il gesto di Mario verso Ida che crea sgomento sul web

Ida Platano è stata categorica con Mario Cusitore, in quanto non si è lasciata scalfire dalle sue dimostrazioni avvenute dopo Uomini e Donne. Il ragazzo, però, potrebbe aver deciso di non arrendersi. Proprio in queste ore, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie nella quale ha mostrato di essere su di un’autostrada pronto ad imboccare l’uscita verso Brescia.

Come tutti i fan di Ida sapranno, la donna lavora e vive proprio in tale città. Proprio per tale ragione, il collegamento è stato inevitabile. Cusitore, però, nel contenuto in questione ha specificato di trovarsi in tale luogo per questioni di lavoro, senza dare ulteriori spiegazioni. Nel corso di una recente intervista, il giovane aveva ammesso di aver detto a Ida di non poter andare più da lei, altrimenti avrebbe rischiato di essere licenziato. Ebbene, adesso cosa ci farà a Brescia? Anche se sia davvero andato per questioni lavorative, un po’ di tempo per andare da Ida lo troverà?

Cusitore incontrerà la Platano o è solo una trovata per fare hype?

I fan della coppia, che ancora sperano in un loro ritorno di fiamma, naturalmente, sperano che Mario e Ida si incontreranno durante questo periodo di permanenza del ragazzo a Brescia, che non si sa quanto durerà. Ad ogni modo, c’è anche una categoria di persone, decisamente più malpensante, che invece crede che Mario stia solo fingendo.

I sostenitori di questa teoria sono convinti che Cusitore abbia voluto pubblicare proprio questo contenuto solamente per attirare a sé i riflettori, e spingere le persone a credere di essere diretto verso la Platano. In realtà, invece, potrebbe trattarsi solo dell’ennesima trovata per fare hype sulla faccenda. Intanto, non sono trapelate altre notizie, se non una IG Storie di Ida che, per l’ennesima volta, ha pubblicato un contenuto volto ad evidenziare la forza delle donne, che non si arrendono mai, e che si fermano solo per prendersi una pausa e tornare più forti di prima.