Mario Cusitore è tornato a parlare di Ida Platano nel corso di un’intervista. In tale occasione, il ragazzo ha svelato in maniera piuttosto precisa e dettagliata che cosa sia accaduto tra lui e la donna dopo la fine di Uomini e Donne. Tra le varie confessioni fatte, poi, ha lanciato delle stoccate riferite al modo di fare dell’ex tronista, e non solo, ha chiarito anche come stanno le cose con la redazione del talk show.

Cos’ha fatto Mario Cusitore per Ida Platano dopo UeD: brutto gesto di lei

Ci sono speranze di un riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore? A svelare come siano andate le cose tra di loro, e come siano attualmente, è stato l’ex corteggiatore di UeD. Mario, infatti, ha rilasciato un’intervista a Fanpage nella quale è stato particolarmente accurato e preciso. A tal proposito, il protagonista ha ammesso di aver cercato Ida diverse volte dalla fine del programma.

Una volta decise anche di andare a Brescia da lei e l’attese al di fuori del suo negozio per ore. Quando lei si degnò di incontrarlo, i due ebbero modo di parlare, tuttavia, la donna fu molto restia nei suoi riguardi e gli disse che, in ogni caso, non si sarebbe più fidata, in quanto stava soffrendo a causa sua dallo scorso dicembre. Cusitore ha svelato sarebbe rimasto per giorni a Brescia nell’attesa che lei cambiasse idea nei suoi riguardi, ma questo non è avvenuto. Vedendo la sua chiusura, però, dopo il confronto decise di andare via e lei non gli chiese neppure di fermarsi per pranzo, gesto che ha deluso molto Mario, quindi, fu un viaggio devastante.

Mario non si arrende, ma Ida chiude tutte le porte: lo sfogo e le stoccate

Mario, però, ha ammesso di non essersi arreso, sta di fatto che, successivamente, ha deciso di mandarle una lettera con il suo numero di telefono, dei pupazzi e dei fiori. Purtroppo, però, Ida non lo ha mai richiamato. Come se non bastasse, poi, qualche giorno fa Mario le ha mandato un’altra lettera, nella quale le ha spiegato che non sarebbe più potuto andare a Brescia altrimenti avrebbe rischiato di perdere il lavoro, tuttavia, neppure in questa circostanza ha ricevuto risposta. Secondo Mario, dunque, Ida non pensa più a lui, mentre lui non l’ha dimenticata.

Nell’intervista Cusitore ha continuato a ribadire la sua assoluta innocenza dinanzi la segnalazione con Melissa, la ragazza del BeB. A tal proposito, ha detto di essere andato semplicemente a trovare un’amica, ma tra di loro non ci sarebbe mai stato nulla. Il giovane ha detto di essere ancora deluso per come siano andate le cose, specie perché la Platano, in passato, ha perdonato ai suoi ex cose ben peggiori, mentre su di lui ha deciso di appigliarsi su di una cosa di poco conto. Malgrado tutto, però, Mario ha ancora il tatuaggio che fece per Ida, ed ha ammesso che non ha nessun motivo per rimuoverlo, in quanto rappresenta una parte importante della sua vita.

Rapporti con la redazione di Maria De Filippi e ipotesi Temptation Island

Cusitore ha anche smentito alcune recenti indiscrezioni secondo le quali sembrava che potesse esserci stato un avvicinamento con Roberta Di Padua. A tal proposito, ha detto di essersi recato a Cassino per un evento, ma di non aver mai incrociato Roberta, quindi, è tutto finto ciò che è trapelato. Parlando di altro, poi, il giovane ha svelato di aver costruito un bel rapporto con Ernesto Russo, che sente e vede ancora non appena ne ha la possibilità. Infine, ha spiegato di non avere più alcun tipo di contatto con la redazione di Maria De Filippi. A tal proposito, ha smentito anche le voci secondo le quali sembrava che fosse stato contattato dallo staff di Temptation Island per fare il tentatore. Mario ha dichiarato ufficialmente di non aver mai ricevuto nessuna proposta simile. In merito al suo futuro a UeD, poi, ha detto che se Ida tornasse nel parterre degli Over non crede che tornerebbe per corteggiarla, in quanto adesso deve tutelarsi poiché è stato troppo male per lei.