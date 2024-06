Nell’attesa che aprano ufficialmente i battenti di Temptation Island, evento previsto per il prossimo 27 giugno, sul web in questo periodo stanno trapelando svariate notizie in merito al reality show. Alcune sono ufficiali, in quanto sono state divulgate direttamente dallo staff del programma, mentre altre sono delle indiscrezioni, proprio come quella emersa in queste ore. Pare, infatti, che la produzione sia in difficoltà con le coppie. Ecco cosa è emerso.

Segnalazione su Temptation Island: coppia ripescata all’ultimo

Tra meno di una settimana apriranno i battenti di Temptation Island e già pare che una coppia abbia abbandonato il programma a causa di una squalifica. Questo, però, non sembrerebbe essere l’unico problema riscontrato con le coppie. In queste ore, infatti, Alessandro Rosica ha condiviso sul suo account di Instagram la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di essere stata contattata dalla redazione del programma per una proposta.

La giovane ha precisato che si era candidata per partecipare al reality show incentrato sulle tentazioni un po’ di tempo fa, ma non era stata presa. Adesso, invece, pare che lo staff abbia cambiato idea e le abbia chiesto un incontro per valutare la sua partecipazione insieme al fidanzato. Purtroppo, però, la protagonista ha dovuto declinare l’invito in quanto lei e il compagno hanno interrotto la loro storia, quindi, non possono prendere parte al format.

Problemi a reperire coppie per il reality show? Che succede

Questa segnalazione ha spinto Rosica a sollevare una questione. Per quale ragione lo staff di Temptation Island si è trovato a contattare una coppia che era stata evidentemente scartata chiedendole di prendere parte al programma? Forse perché gli autori stanno riscontrando delle difficoltà nel reperire concorrenti?

Ricordiamo, infatti, che una coppia pare abbia lasciato il programma con largo anticipo, cosa che ovviamente riduce il livello di contenuti da mostrare in onda. Inoltre, Raffaella Mennoia ha anche annunciato l’apertura di nuovi casting per un’edizione straordinaria del programma che dovrebbe partire sempre nel corso di quest’anno. A quanto pare, però, le coppie sembrerebbero scarseggiare. Non resta che attendere, dunque, per vedere se, effettivamente, questo progetto andrà in porto, oppure se sarà archiviato come accaduto lo scorso anno per Temptation Island Winter.