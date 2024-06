Un’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne dell’edizione di quest’anno ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni sul talk show di Maria De Filippi ed ha detto delle cose piuttosto forti e pungenti. La persona in questione è Fabio Boccalini, il quale andò via dal programma sul finire della stagione in malo modo. Ecco cosa ha rivelato.

Le stoccate di Fabio Boccalini contro Uomini e Donne

Fabio Boccalini è stato un protagonista, breve ma intenso, dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. Il cavaliere ha generato molto clamore a causa di alcune uscite infelici che ha avuto nei riguardi di certe donne del parterre, e per cui si è guadagnato anche una sfuriata con i fiocchi da parte della conduttrice. Il clima nel programma era diventato troppo teso, ragion per cui, alla fine, il cavaliere se ne andò in maniera piuttosto brusca.

A distanza di un po’ di tempo dalla chiusura della trasmissione e dalla sua uscita, il protagonista ha rilasciato un’intervista a Fralof in cui ha sparato a zero contro il talk show. Nello specifico, ha ribadito che il programma non faccia per lui, in quanto è pieno di falsità, cattiverie e bugie. Secondo il suo punto vista è assurdo che non si possano creare dei rapporti di amicizia al suo interno. Se uno non riesce a provare qualcosa di più con una persona, per quale ragione non può rimanerci amico? Fabio, inoltre, ha anche ammesso che sia molto difficile interagire in studio, in quanto il contesto mette molto in imbarazzo. Lui è solitamente un uomo loquace e cordiale, tuttavia, quando si è seduto a centro studio, ha iniziato ad andare in ansia, a sudare e ad avere le gambe molli, pertanto, non è riuscito ad essere se stesso.

Fabio contro Diego: “Un infame” e commento sulla lite con Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista, poi, Fabio ha parlato anche del giorno in cui abbandonò la trasmissione a seguito della sfuriata di Maria. A tal proposito, ha detto che, in quel momento, si scusò con la conduttrice, tuttavia, riguardando la puntata da casa, si è reso conto di non aver sbagliato nulla lui, in quanto si è semplicemente difeso a seguito di alcuni attacchi. Inoltre, Fabio ha anche sbottato contro Diego Tavani, che in quell’occasione lo sbugiardò riportando in studio ciò che avesse sentito dirgli in camerino sul programma e sulla redazione. Ebbene, il cavaliere ha definito Diego un vero “infame” in quanto la spia non si fa mai.

Tra le tante cose dette, poi, Boccalini ha anche ammesso che il programma forzi un po’ le persone. A suo avviso, infatti, se non intervieni e non crei un po’ di dinamiche, vieni fatto fuori su due piedi, senza avere neppure la possibilità di salutare. Proprio per questo in tanti intervengono anche solo per dare fiato alla bocca. Su Gianni Sperti e Tina Cipollari, invece, ha espresso, tutto sommato, giudizi positivi. Loro sono lì per attaccare, pertanto, prendono di mira un po’ tutti, in maniera indistinta. Per quanto riguarda Sabrina, la dama che stava frequentando prima di andare via, Fabio ha detto di reputarla una bella persona, tuttavia, non è scattato nulla con lei, così come con Jasna Amodei.

Fabio torna a settembre a UeD?

Ad ogni modo, malgrado tutti questi giudizi negativi, Fabio ha ammesso che potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di tornare a settembre a UeD, in quanto gli è bruciato l’essere andato via. In ogni caso, se questo accadrà, si comporterà in maniera diversa e decisamente più “furba”. Prima d’ora non aveva mai visto il programma, quindi, si è comportato in modo un po’ ingenuo, ma adesso che sa certe dinamiche, agirebbe in modo differente. Bisognerà vedere, però, come la penserà la redazione. Dopo queste affermazioni appare un po’ difficile che lo staff della De Filippi gli dia una seconda opportunità, ma staremo a vedere.