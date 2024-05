La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un bel colpo di scena. Il cavaliere Fabio è stato messo sotto torchio dai presenti in studio, specie da Diego Tavani, il quale ha fatto delle confessioni che lo hanno incastrato, fino al punto da spingerlo ad andare via. In seguito, poi, si è parlato anche di Daniele Paudice. Ecco cosa è successo.

Fabio fa una figuraccia ed è costretto a lasciare Uomini e Donne

La conoscenza tra Fabio e Sabrina, purtroppo, non sembra destinata a grandi cose. Nella puntata del 21 maggio di Uomini e Donne, infatti, la dama è stata messa in guardia da molti dei presenti, i quali le hanno fatto notare che Fabio non sia molto interessato a lei. La donna è andata in confusione ma, alla fine, è giunta ad una decisione drastica, ovvero, interrompere la conoscenza con Fabio.

Lui è apparso quasi dispiaciuto, così Diego è intervenuto per mettere un po’ in chiaro la situazione. Tavani ha ammesso di essere rimasto in silenzio fino a quel momento, ma non ne poteva più. Essendo un vicino di camerino di Fabio, infatti, ha invitato il cavaliere a tirare fuori il carattere e ad ammettere ciò che avesse detto in camerino di Sabrina. Lui non ha confessato, così ci ha pensato Diego. Quest’ultimo ha detto di aver sentito Fabio dire che non sarebbe mai uscito in coppia con Sabrina, ma solo da amici. In studio, ovviamente, si è scatenato il caos, al punto che il cavaliere è stato costretto ad andare via. Uscendo, Fabio ha sbottato dicendo che questo non sia il programma che fa per lui.

Gemma S’infuria a UeD, Daniele Paudice fa un annuncio

Successivamente, poi, c’è stata una lite tra Gemma Galgani e Pietro. Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele, tuttavia, improvvisamente la dama si è infastidita poiché, durante un ballo, il cavaliere l’ha ignorata ed ha fatto i complimenti ad un’altra donna. La Galgani si è infuriata dicendo di non aver mai ricevuto i complimenti da lui. In studio, però, tutti sono andati contro la dama accusandola di essere un po’ troppo pesante e petulante.

Infine, è stata la volta di Daniele Paudice. Si è vista dapprima l’esterna con Gaia e, successivamente, quella con Marika. Con entrambe il ragazzo è stato molto bene. In studio, poi, i presenti si sono schierati tutti a favore di Gaia, dicendo di preferirla alla sua rivale. Ad ogni modo, Daniele ha deciso di fare un annuncio, nel dettaglio, ha ammesso che non bacerà più nessuna ragazza, in quanto è giunto ad una scelta. Adesso farà le ultime due esterne, e poi prenderà la sua decisione.