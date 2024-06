In queste ore Barbara De Santi ha rilasciato un’intervista nella quale è tornata a parlare di Uomini e Donne, ma non solo. La donna si è soffermata soprattutto su una dama in particolare, ovvero, Ida Platano. A tal proposito, ha voluto lanciare un avvertimento all’ex tronista del Trono Classico. Poi ha parlato anche di Mario Cusitore e Ernesto Russo. Ecco che ha detto.

L’avvertimento di Barbara De Santi a Ida Platano

Nel corso dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, Barbara De Santi è intervenuta in più occasioni per commentare il percorso di Ida Platano, specie a causa di tutto quello che è successo con Mario Cusitore. Adesso che il programma è finito, la donna è intervenuta nuovamente sul tema in un’intervista per Nuovo Tv, sta di fatto che ha lanciato una avvertimento a Ida. In particolare, ha detto alla donna di non fidarsi più di Mario e di non concedergli più nessuna chance.

Secondo il suo punto, la Platano sarebbe una vera sprovveduta se accettasse le avances di Mario e cedesse nuovamente a lui. Ida dovrebbe fare tesoro delle esperienze vissute in passato, pertanto, farebbe bene a stare attenta. A quanto pare, non c’è dubbio, in quanto la Platano non sembra minimamente intenzionata a riconciliarsi con il cavaliere, che di recente ha fatto delle confessioni su di lei.

Le parole di Barbara su Mario Cusitore e Ernesto Russo dopo UeD

Durante l’intervista, poi, Barbara ha parlato anche di Mario. Nello specifico, la donna ha ammesso di aver difeso il cavaliere in più occasioni in quanto, in fin dei conti, lo reputa un bravo ragazzo. Il problema di Cusitore, però, è che purtroppo non riesce a dire di no, pertanto, si trova invischiato in situazioni che, alla fine, si rivelano compromettenti per lui.

Tra i vari argomenti trattati, poi, la De Santi ha tirato in ballo anche Ernesto Russo. A tal riguardo, la donna ha confermato ciò che ha sempre dichiarato in studio. A suo avviso, Ernesto è il classico uomo che predica amore, pace e bene e poi, nel concreto, si comporta in maniera totalmente differente. Infine, poi, la dama ha ammesso di essere rimasta colpita da un cavaliere in particolare, ovvero, Mario Verona, che ha interrotto la storia con Milena. Purtroppo, però, malgrado Barbara si sia fatta avanti, il cavaliere non ha voluto conoscerla.