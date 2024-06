In queste ore, Mario Cusitore ha aperto una box di domande su Instagram ed ha deciso di soddisfare le curiosità di molti suoi fan. Il ragazzo, però, pare si sia premurato di condividere solamente i messaggi contenenti elogi, e non gli insulti, dato che il 99% dei contenuti sono tutti volti ad elogiarlo, cosa piuttosto strana considerando il numero di critiche ricevute dopo la sua uscita da Uomini e Donne. Ad ogni modo, tra le varie confessioni fatte, Mario ha svelato anche delle cose su Ida Platano.

Mario Cusitore svela se sente Ida Platano e se ha il suo numero: cosa non torna

Tra Ida Platano e Mario Cusitore c’è qualche possibilità di ricongiungimento? Questa è la paura o la speranza di alcune persone. A rispondere a questa domanda in maniera netta è stato il ragazzo. Durante il botta e risposta con i fan, infatti, un utente ha chiesto a Cusitore se abbia il numero di telefono di Ida e se l’abbia sentita. Ebbene, che il pubblico di UeD ci creda oppure no, Mario ha detto di non avere il numero di Ida.

Questa è una cosa piuttosto strana. Se il ragazzo fosse stato davvero innamorato di lei come detto, infatti, avrebbe fatto di tutto per ottenerlo e per cercare di mettersi in contatto con la donna, ma questo non è avvenuto. Mario, inoltre, ha anche rivelato di essere ancora preso dalla Platano. A tal proposito, ha ammesso che certe cose non possono sparire da un momento all’altro, specie se sono state vere, altre cose che hanno fatto storcere il naso a diversi utenti che non hanno mai creduto alla veridicità dei suoi sentimenti per l’ex tronista.

Il tatuaggio di Mario per Ida era per sua nonna? Ilarità sul web

Tra i pochi commenti sarcastici e negativi, poi, Cusitore ha condiviso quello di una persona che ha voluto ironizzare sul tatuaggio che lui fece per Ida. A tal proposito, l’utente ha scritto che, molto probabilmente, Ida fosse il nome di una nonna di Mario, ma quest’ultimo ha smentito.

Un altro utente, poi, ha chiesto a Mario cosa sarebbe successo se la Platano lo avesse scelto molto prima di tutte le ultime segnalazioni, le cose sarebbero andate in modo diverse? Ebbene, secondo il punto di vista di Mario sì. Questo, infatti, resta anche un suo rimpianto, in quanto si è detto deluso per come siano andate le cose. Un’altra persona, infine, ha chiesto al ragazzo di fare una dedica a Ida, ma lui non ha voluto farla, sta di fatto che ha ammesso di essere molto più bravo a dirle in faccia le cose invece di scriverle ma, a quanto pare, con Ida non è stato in grado di fare neppure questo.