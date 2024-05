Nel corso dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, a generare particolare sgomento è stato un nuovo cavaliere, ovvero, Mario Verona. Il ragazzo si è sempre contraddistinto per i suoi modi di fare da latin lover, cosa che ha spesso divertito, ma anche infastidito, Maria De Filippi. Nell’ultimo periodo, però, il cavaliere si è legato molto a Milena, interesse che in tanti hanno messo in dubbio. Ad ogni modo, cosa sarà successo tra di loro al di fuori di UeD, dato che le registrazioni sono finite da un po’? Sul web sono trapelate indiscrezioni.

Indiscrezione su Mario Verona e Milena: che è successo fuori da UeD

Ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne ultimamente è stato Mario Verona. Il ragazzo, fino a poco tempo fa, stava frequentando sia Milena sia Ilenia. Con quest’ultima, però, ci sono stati dei problemi, al punto che la ragazza ha deciso di andare via. In tanti, compresa la padrona di casa, hanno avuto la sensazione che il ragazzo tenesse molto di più a lei che a Milena, ragion per cui, il suo dedicarsi alla donna dopo l’uscita di Ilenia è stato visto come un ripiego.

A quanto pare, però, le cose non stanno in questo modo. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, infatti, vedremo che il cavaliere darà una sorta di esclusiva a Milena e, in effetti, pare sia sincero. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dai social, precisamente dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, pare che Mario e Milena si stiano ancora frequentando anche al di fuori di UeD.

Mario e Milena non torneranno più a Uomini e Donne?

Secondo il regolamento della trasmissione, i concorrenti sono tenuti a rispettare la messa in onda delle puntate, pertanto, non possono fare spoiler mediante i social in merito alle loro frequentazioni relative al programma naturalmente.

Al momento, infatti, soprattutto Mario è molto attivo sui social, tuttavia, sta condividendo solamente contenuti inerenti le sue amicizie, le sue uscite in giro per locali e per ristoranti. Di Milena non vi è traccia ma, stando queste indiscrezioni, pare che la storia tra loro stia proseguendo a gonfie vele. Non si esclude, dunque, che i due possano non tornare nella prossima edizione di Uomini e Donne. Non resta che attendere per scoprirlo.