Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 9 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 9 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, hai innescato diverse sfide, compreso l’affrontare te stesso. Hai scelto di spingerti oltre i tuoi limiti e forse accettare circostanze che prima non erano a tuo agio solo per fare una svolta. Pertanto, se hai piani di fare nuove conoscenze o se intendi gestire la tua vita nel modo più efficace, questa prima metà di giugno offre ottime prospettive, con Venere e il Sole in posizioni favorevoli. Oggi, c’è solo una luna avversa che indica leggere tensioni ma è un fatto normale se hai preso la decisione di rivoluzionare il tuo mondo e il tuo ambiente, dovrai inevitabilmente affrontare qualche resistenza.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro si appresta a transiti astrologici che promettono profonde emozioni e rilevanti cambiamenti, soprattutto in ambito sentimentale. Poniamo la lente di ingrandimento sul mese di giugno: ho precedentemente illustrato come, a partire dal 17, molte questioni risaliranno alla superficie. Inoltre, l’avvento di Marte nel segno potrebbe alimentare una certa rabbia repressa, ma tutto ciò non sarà vano. Questo nuovo clima astrale permetterà di prendere le distanze da situazioni o persone poco costruttive. Non escludo che tu possa decidere di abbandonare un certo ambiente o di ripensare le tue relazioni con individui che, pur mostrandoti un sorriso, possano aver complottato alle tue spalle. Come ho anche precedentemente posto in luce, è il tempo in cui le verità celate si rivelano.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli avranno l’opportunità di mettersi in evidenza e dimostrare il loro valore. Ricordiamo che, come segno d’aria, i Gemelli eccellono nell’innovazione, nella creatività e nella curiosità. Non sarà una sorpresa quindi, se in questo periodo molti individui di questo segno si troveranno ad innamorarsi o a trasformare un’amicizia in amore. Questo perché saranno al centro di un processo di cambiamento interiore che li porterà a essere meno severi con se stessi, più ottimisti e aperti verso gli altri. Questo particolare stato d’animo sarà molto utile per chi sta attraversando una fase di separazione. Inoltre, Giove nel segno dei Gemelli amplifica la creatività, un aspetto che in astrologia viene anche associato alla fertilità.

Oroscopo del Cancro

Beni stellari sono in arrivo per il segno del Cancro! A partire dalle 17, Venere farà la sua entrata nel tuo segno. Tuttavia, non è necessario attendere il 17 per esprimere il tuo amore o espandere il tuo circolo di conoscenze. Mi sento in grado di affermare che amori e affetti saranno al centro della scena. Per alcuni, ci potrebbe essere persino un revival d’amore. Perché non concedersi un’emozione aggiuntiva? Dopotutto, sei un segno che prospera sulle emozioni. Non puoi dedicare tutto il tuo tempo al lavoro. In questo momento, ti senti più lungimirante che mai, dotato della capacità di esaminare in modo più dettagliato questioni che in precedenza avevi trattato superficialmente. Un progetto con un partner potrebbe essere in discussione.

Oroscopo del Leone

Per il Leone, le gratificazioni e i trionfi non sono una novità. Lo avevo previsto già nel periodo di Maggio, un mese di intensa preparazione, seguito da Giugno, un mese all’insegna delle ripaghe. Ovviamente tali benefici variano in base a vari fattori come l’età, le circostanze e il proprio livello di preparazione. Ma tutto viene rimesso in discussione, compresi i sentimenti. Venere mostra il suo aspetto più bello e desidero sinceramente che coloro che ancora cercano la passione, possano scoprirla o riscoprirla al più presto. A partire da oggi, un Marte in aspetto contrario suggerisce un po’ di ansia da rendimento, il che è del tutto normale, poiché il Leone si pone continuamente nuovi obiettivi.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, i tuoi ultimi giorni sono sembrati un po’ burrascosi, permitemi di ricordarti che, nonostante tu riesca a mantenere un certo ritmo e un’aura di serenità apparente, ci sono ancora dei dubbi interni. Possono essere sorti perché ti sei cimentato in situazioni fuori dal comune, oppure perché recentemente hai assunto una responsabilità rilevante o fatto una scelta che ha trasformato la tua esistenza. Sei spesso sul filo del rasoio, perché nonostante tu ami il tuo lavoro, ci tieni anche alla tua famiglia. Chiaramente, chi è legato in matrimonio o convive non gradisce dedicare eccessivo tempo ai doveri tralasciando i momenti di intimità amorosa. Saturno in dissonanza allude a nemici o avversari da cui dovresti prendere le distanze.

Oroscopo della Bilancia

Attenzione, Bilancia! Questo periodo astrologico è abbastanza instabile. Potrebbe essere che tu stia attendendo una risoluzione o un esito. Devo suggerirti di stare attento specialmente se nel tuo panorama affettivo ci sono state tensioni. Presta particolare attenzione se un ex compagno non concorda con te. Analogamente, nella sfera del lavoro, occhio se colleghi o collaboratori non risultano essere completamente favorevoli. Rilevo che nella seconda metà del mese di giugno potrebbero emergere alcuni disaccordi. Allora, come gestire questi scenari? L’ideale è risolvere le questioni irrisolte il prima possibile. Con Giove nel tuo segno, c’è spazio per delle soluzioni. Resto ottimista riguardo al tuo oroscopo, Bilancia. E voglio incentivarti a mantenere una visione positiva di te stesso.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi, ad assistere lo Scorpione, troviamo una sorridente Luna. Tuttavia, Marte inizia un transito di opposizione. In questo periodo, pare quasi necessario lottare per riportarsi al centro dell’attenzione, per ristabilire il proprio status dopo un periodo impegnativo come può essere stato il mese di Maggio. Questo mese, infatti, potrebbe aver comportato qualche difficoltà, anche se consolatoria. Penso a coloro che hanno intrapreso un percorso di dimagrimento, che hanno ripreso a lavorare su se stessi e sul proprio benessere fisico; si sono sottoposti a dei sacrifici ma adesso si sentono più rilassati. Anche i sentimenti, che nel mese precedente possono aver risentito di qualche contrarietà, sembrano ora essere in fase di recupero.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, le recenti influenze planetarie non favorevoli hanno fatto emergere un disallineamento tra le tue affermazioni e quelle degli altri. È possibile che a causa di un’espressione troppo decisa, tutto si sia polarizzato contro di te. Lo avevo anticipato e avertito. Ci sono individui che anelano a maggiori riconoscimenti, ma questo non è il momento adatto a chiedere conto di ciò che si è dato o ricevuto, né tanto meno di chi ne ha tratto più vantaggio. Il mie consiglio è di mantenere la calma, poiché sarà solo verso la fine del mese che si potranno avviare nuove trattative. Quello che richiedo in questo frangente è la massima serenità, anche nei rapporti amorosi.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, l’astrologia prevede per te un periodo di trionfo entro la metà di giugno. Rilevo che alcuni tra voi stanno attraversando periodi insonni a causa dell’alto carico di responsabilità. Non temete, la vostra natura resiliente vi permette di far fronte a queste sfide. Tuttavia, potreste percepire una certa sfiducia verso l’ambiente circostante, quindi è opportuno prestare particolare cautela a possibili tradimenti o rivalità nascoste. Marte ritorna in un aspetto favorevole a partire da oggi, donando a voi una forte determinazione.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, non dimenticate mai l’importanza dell’amore, come Venere nel suo aspetto positivo ci sottolinea costantemente. State attraversando un periodo di ribellione, motivo per cui, persino coloro che si trovano in una situazione sentimentale intricata, avvertiranno il bisogno di migliorare la loro condizione. Le relazioni che prenderanno vita in questo periodo avranno un significato molto profondo, anche guardando al futuro. Vedrete un recupero anche nel campo professionale, con notevoli cambiamenti – un consiglio che rivolgo particolarmente a coloro che si sono sentiti infastiditi negli ultimi mesi – questi potrebbero essere radicali.

Oroscopo dei Pesci

Amici del Pesci, prestiamo attenzione alla presenza di Giove ristorato, che rivela la possibile riaffermazione di lievi conflitti di natura economica o legale, o forse un posticipo nei contratti. Le unioni stabilite da tempo trarrebbero beneficio al cercare serenità in questo momento, dal momento che basta poco per scatenare un dibattito o risvegliare vecchie questioni apparentemente risolte e dimenticate. Non è un periodo negativo, tuttavia c’è un certa agitazione nell’aria, quindi la raccomandazione sarebbe di lasciare che controversie e tensioni vi bypassino.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.