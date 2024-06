A distanza di qualche giorno dalla fine dell’Isola dei Famosi 2024, il vincitore di questa edizione, Aras Senol, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dell’esperienza vissuta in Honduras, ma non solo. L’ex naufrago ha potuto, finalmente, fare ritorno a casa e riabbracciare i suoi cari ed ha voluto immortalare il tutto mediante i social. Ecco cosa è successo.

Perché Aras Senol non rifarebbe l’Isola dei Famosi

Aras Senol è estremamente felice di aver vinto l’Isola dei Famosi. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista rilasciata per il magazine Leggo, l’attore di Terra Amara ha svelato che non rifarebbe questa esperienza. Essa è stata decisamente intensa, sicuramente bella per certi versi, ma molto impegnativa. proprio per tale motivo, non se la sentirebbe di prendervi nuovamente parte.

Ad ogni modo, il protagonista ha ammesso di non escludere totalmente questo pensiero, ma dovrà passare molto tempo. A tal riguardo, Aras ha detto che, probabilmente, tra una decina di anni potrebbe ripensarci, ma per adesso è un “no” categorico. In merito all’esperienza vissuta, poi, Senol ha anche ricordato il momento più bello e quello più brutto. Il primo fa capo a quando i concorrenti sono riusciti a vincere una prova ed hanno avuto la possibilità si concedersi un lauto banchetto. Il momento peggiore, invece, è stato quando Khady Gueye si è infortunata e lui è rimasto inerme non potendo fare nulla.

Il commovente ritorno a casa di Aras Senol

In merito alle persone che continuerà a frequentare anche lontano dal reality show, Aras Senol ha ammesso di voler continuare ad avere rapporti soprattutto con Edoardo Stoppa e Edoardo Franco. In ogni caso, adesso l’esperienza vissuta è alle spalle. Quest’oggi, infatti, Aras ha fatto ritorno a casa sua ed ha voluto immortalare il tutto.

Il protagonista, infatti, ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha mostrato la sua famiglia che lo attendeva all’aeroporto e lo ha accolto con tanto calore. Senol si è avvicinato a loro ed ha abbracciato una donna, molto probabilmente sua madre, la quale è apparsa decisamente commossa e felice. Tutti attorno hanno applaudito ed hanno partecipato in modo concitato all’evento, che comunque è stato piuttosto commovente.