Adesso che l’Isola dei Famosi è volta al termine dopo la finale di ieri, stanno trapelando sul web alcune interessanti indiscrezioni. Nello specifico, un’ex concorrente di questa edizione ha ammesso di aver sempre indossato una parrucca durante la sua permanenza in Honduras. Ecco di chi si tratta e qual è il motivo di questa decisione.

Khady Gueye risponde alle curiosità dei fan

Gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi stanno pian paino tornando alla vita di tutti i giorni. Se i finalisti e il vincitore Aras Senol sono ancora in balia degli eventi, dato che si trovano ancora in Honduras, lo stesso non può dirsi di quelli usciti in precedenza. Essi, infatti, hanno preso pieno possesso dei loro telefoni e, poco alla volta, stanno tornando alle loro abitudini.

Tra questi c’è Khady Gueye. La modella ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti ce n’è stato uno in particolare che ha generato un certo clamore. Un utente ha domandato alla Gueye quale fosse il suo segreto per tenere i capelli sempre in ordine e perfetti. Ebbene, dinanzi tale domanda, la ragazza ha dato una risposta spiazzante.

Perché Khady indossava parrucche all’Isola dei Famosi

Khady Gueye ha ammesso di avere una zia parrucchiera, grazie alla quale riesce sempre a tenere in ordine i suoi capelli, o meglio, le sue extension e le sue parrucche. Durante tutto il periodo in cui è stata all‘Isola dei Famosi la modella si è servita proprio di parrucche per tenere i capelli sempre in ordine.

Ricordiamo, infatti, che durante una prova la giovane rimase impigliata con i capelli nel girarrosto, facendosi molto male. Per diverso tempo ha dovuto anche portare un collare ortopedico a causa dello strappo avuto nel collo. Dietro la decisione di indossare parrucche cucite, invece che sfoggiare i suoi capelli veri ci sarebbe, semplicemente, una pura scelta di comodità. Khady, infatti, ha spiegato di essersi trovata alla grande con questo metodo.