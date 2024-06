Ultima giornata dei concorrenti sull’Isola dei Famosi. Questa sera si chiuderanno i battenti del reality show e i naufraghi hanno deciso di tirare un po’ le somme di questa esperienza. I cinque finalisti, eccetto Samuel Peron che è su un’isola segreta, si sono confrontati in merito a tutto quello che hanno vissuto ed hanno tratto delle conclusioni. Ecco cosa hanno detto.

Il resoconto di Alvine e di Edoardo sull’Isola dei Famosi

Alvina Verecondi Scortecci è l’unica concorrente non famosa arrivata fino alla fine. La giovane si è detta fiera e felice di questo enorme traguardo raggiunto, ma ha ammesso che non le basta, in quanto desidera tanto vincere questa edizione. Tirando un po’ le somme di questi due mesi, la donna ha ammesso di aver vissuto un’esperienza magnifica, in un’isola paradisiaca.

Dinanzi queste parole è subito intervenuto Edoardo Franco il quale ha detto che, malgrado l’isola sia davvero bellissima, è felice che questa esperienza stia per volgere al termine. Il motivo principale risiede nel fatto che non ha più intenzione di continuare a convivere forzatamente con gli altri naufraghi. A suo avviso, l’esperienza è stata decisamente positiva, anche se non sono mancati momenti durissimi e faticosi.

“È un’#Isola paradisiaca, ma non così tanto da volermi far stare un altro mese assieme a voi”

Edo 😂@MedInfinityIT pic.twitter.com/6xUZrIt4Pv — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Le parole di Stoppa, Aras e Artur

Successivamente, poi, ad intervenire è stato Edoardo Stoppa il quale ha ricordato i momenti più belli vissuti sull’Isola dei Famosi. Il protagonista ha detto di ricordare con estremo piacere il momento in cui i concorrenti hanno cenato in compagnia delle mamme di alcuni di loro. Quello è stato molto emozionante e intenso. Stoppa, poi, ha confessato di avvertire un clima diverso in questi ultimi momenti. L’uomo avverte la sensazione che qualcosa stia per volgere al termine.

Tra i momenti più belli ed emozionanti di Aras Senol, invece, c’è l’accensione del fuoco. L’attore ha ammesso di aver provato una grande gioia e soddisfazione nel vedere, poco alla volta, il fumo tramutarsi in fiamme. Anche Artur Dainese è stato della stessa idea. Quest’ultimo, poi, ha detto di aver vissuto cose belle e cose brutte, tuttavia, una cosa importante l’ha imparata, ovvero, che tutti i limiti possono essere superati, basta volerlo.