Questa sera, domenica 2 giugno, andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. In tale occasione, dunque, scopriremo chi sarà eliminato tra i tre concorrenti in nomination, ovvero, Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai. Poi sii conosceranno i nomi di tutti gli altri finalisti di questa edizione, a parte Edoardo Stoppa che ha già questo titolo. Durante la puntata in questione, però, pare ci saranno anche dei colpi di scena e dei momenti inaspettati di cui si renderà protagonista Vladimir Luxuria. A molti sembra molto una mossa per cercare di risollevare un minimo gli ascolti che, purtroppo, in questa edizione sono stati disastrosi.

La mossa salva share di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi

Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi dovremmo assistere ad una performance davvero esilarante di cui si renderà protagonista la conduttrice Vladimir Luxuria. Quest’ultima si metterà in gioco dando luogo ad un balletto, cantando in playback, sotto le note della canzone “I Will Survive” di Gloria Gaynor.

La notizia è trapelata da alcuni video che stanno circolando in rete, condivisi anche dall’influencer Alessandro Rosica. In essi la conduttrice si cimenta in questa esibizione, ma i telespettatori non sembrano molto entusiasti della cosa. Secondo molti, infatti, questo siparietto sarebbe solo l’ennesimo tentativo per provare a risollevare un po’ gli ascolti che non stanno affatto eccellendo.

Ecco cosa succederà nella semifinale dell’Isola 2024

Ad ogni modo, al di là di qualche balletto della conduttrice, nella puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi saranno affrontati anche altri temi. Innanzitutto scopriremo chi sarà eliminato tra Samuel, Artur e Karina. Quest’ultima, al momento, è la sfavorita, considerando che è anche l’ultima arrivata.

I naufraghi, poi, dovranno cimentarsi in alcune sfide volte a decretare gli altri finalisti oltre Edoardo Stoppa. Attualmente i concorrenti presenti sull’isola sono otto, di cui uno è già finalista, tre sono in nomination e gli altri dovranno giocarsi il tutto per tutto pur di accaparrarsi un posto in finale. Inoltre, è anche probabile che ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa oltre a quella dei concorrenti in nomination.