Prima settimana senza messe in onda delle puntate di Uomini e Donne, ma i protagonisti che quest’anno hanno tenuto compagnia ai telespettatori del talk show di Maria De Filippi continuano a far parlare di sé anche al di fuori degli studi Elios di Mediaset. Al centro dell’attenzione, in questa circostanza, sono Ida Platano e Mario Cusitore. I due pare si siano lanciati nuove stoccate mediante i social. Ecco che cosa è emerso.

La stoccata di Ida Platano dopo Uomini e Donne

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, trasmesse sul finire della scorsa settimana, c’è stato un confronto molto interessante tra Ida Platano e Mario Cusitore. Il cavaliere è andato a cercare nuovamente la dama nella speranza che gli desse una nuova chance. La Platano, però, è rimasta molto ferma sulle sue posizioni, sta di fatto che ha salutato il protagonista ammettendo di non vedere altro epilogo per loro se non quello di dirsi addio.

A quanto pare, però, mediante i social, i due continuano a comunicare mediante frecciatine. In particolar modo, Ida Platano ha pubblicato un breve video tra le sue Instagram Stories in cui ha raccolto alcune immagini che la ritraggono felice e sorridente e poi, in sottofondo, c’era una voce e una scritta volte a rimarcare il fatto che, alla fine, lei riesca sempre a rialzarsi e a farcela.

La replica criptica di Mario Cusitore

Malgrado tutte le delusioni subite, dunque, Ida continua a lottare e a non abbattersi, rialzandosi dopo ogni caduta. Questo, ovviamente, lo fa soprattutto per suo figlio, che ha lei come principale punto di riferimento. Contemporaneamente alla pubblicazione di tale contenuto, però, anche Mario Cusitore ha pubblicato un contenuto piuttosto criptico.

Nello specifico, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è immortalato mentre era intento a mangiare un gelato, e poi ha inserito una scritta in napoletano che fa riferimento al tempo, che porta a galla sempre la verità. Con questo contenuto, dunque, l’uomo è come se avesse voluto continuare a ribadire la sua innocenza e la sua buona fede. La contemporaneità di questi contenuti fa pensare che Ida e Mario, in realtà, si siano voluti lanciare delle stoccate. Sarà davvero così? Non resta che attendere per vedere se i pronostici di Tina Cipollari, la quale aveva detto di essere convinta che, alla fine, la Platano sarebbe caduta ai piedi di Cusitore, si avvereranno.