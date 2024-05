Oggi a Uomini e Donne è andata in onda la prima parte dell’ultima registrazione dell’anno della trasmissione. Si è partiti con un confronto di fuoco tra Ida Platano e Mario Cusitore, i quali sono tornati nel programma per un confronto. Successivamente, poi, è accaduto anche altro.

Il confronto tra Ida e Mario a UeD: Maria De Filippi difende Cusitore

La puntata del 22 maggio di Uomini e Donne è cominciata con Maria De Filippi che ha informato i presenti circa il ritorno di Ida Platano in studio. Il motivo risiede nel fatto che Mario Cusitore è andato da lei a cercarla in questi giorni. La donna, però, ha deciso di non incontrarlo e, successivamente, ha chiesto alla redazione di intercedere e di dire a Cusitore che se lui avesse voluto parlarle sarebbe dovuto venire in puntata, e così è stato.

Nel momento in cui i due si sono trovati faccia a faccia, Mario ha detto ad Ida di non volerla perdere e di voler uscire dal programma con lei. Il giovane ha continuato a dichiararsi innocente in merito alla segnalazione. Mentre il corteggiatore provava ad esternare le sue ragioni, Tina Cipollari lo ha interrotto continuamente schernendolo, cosa che ha fatto innervosire la conduttrice, la quale ha difeso Mario chiedendo all’opinionista di farlo parlare. Maria, inoltre, è intervenuta più volte per dichiarare che le affermazioni di Cusitore fossero vere.

La Platano prende una decisione definitiva

Dopo aver ascoltato tutte le ragioni di Mario, Ida è intervenuta per dire che, ormai, lui le ha detto troppe bugie, quindi non riesce a fidarsi di lui. I presenti in studio l’hanno applaudita. Mario ha continuato ad invitare la donna a ripensarci, ma lei è stata categorica, sta di fatto che ha detto di volerla finire qua.

Cusitore, allora, ha lasciato lo studio con in sottofondo le battute di Tina e Gianni Sperti che, ormai, non credono più ad una singola parola del ragazzo. La conduttrice, poi, ha chiesto ad Ida di restare per il resto della puntata e, in tale occasione, tutti hanno detto all’ex tronista di non rimanerci male in quanto ha scansato solo un fosso. Tina ha predetto che Ida, alla fine, cadrà ai piedi di Mario, ma lei ha negato, manterrà la parola?

Mario e Milena discutono, De Filippi fa un tranello

Archiviato il capitolo su Ida e Mario, poi, si è passati a Mario Verona e Milena. I due stanno continuando a frequentarsi, tuttavia, il cavaliere non può fare a meno di ammettere che non si trova ancora nella posizione di voler dare un’esclusiva alla donna, sta di fatto che vorrebbe conoscere anche altre persone. Questo ha fatto innervosire Milena, ma anche i presenti in studio. Gli opinionisti, infatti, hanno accusato il cavaliere di non tenerci abbastanza a Milena se ci tiene a mettere tutti questi paletti. La dama, infatti, ha deciso di lasciare il cento studio e tornare al suo posto.

Ad ogni modo, Mario ha incontrato le due ragazze nuove, ma ha detto loro di non volerle conoscere e di voler continuare solo con Milena. I presenti in studio lo hanno accusato di aver preso questa decisione solamente perché le due donne non gli piacessero, ma lui ha negato. Maria, allora, gli ha detto che ci fosse un’altra ragazza fuori per lui che aveva dimenticato di far entrare. Lui ha detto di volerla conoscere confermando, dunque, i sospetti dei presenti. Peccato che la conduttrice gli abbia teso un tranello e fuori non ci fosse nessuno.