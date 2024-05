Oggi, 24 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di stagione di Uomini e Donne. In studio sono stati affrontati temi legati al Trono Over e, dunque, alcuni nodi sono venuti al pettine. Dei protagonisti hanno preso decisioni drastiche e molto importanti, mentre altri si sono pesantemente innervositi. Ovviamente, poi, non sono mancati i saluti finali. Ecco cosa è successo.

Gemma continua con Pietro, Marcello furioso a Uomini e Donne

La puntata del 24 maggio di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani e Pietro. I due stanno continuando a frequentarsi e si sono detti interessati a proseguire la frequentazione anche fuori dallo studio. Questa estate, dunque, tra di loro potrebbe esserci un interessante epilogo. Successivamente, poi, è stata la volta di Marcello Messina e una nuova dama che sta conoscendo.

I due hanno rivelato di trovarsi molto bene. Contrariamente a quanto accaduto in passato, questa volta Marcello sembra essere particolarmente attivo e socievole, sta di fatto che tra loro c’è stato anche un bacio. Nel giro di poco tempo, però, la situazione è degenerata. Jasna Amodei, la sua ex, non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla nuova frequentazione. Questo ha fatto perdere le staffe a Messina, che è tornato ad essere l’uomo pungente e spigoloso che tutti ricordano.

Cristiano e Asmaa lasciano UeD, saluti finali

Archiviato questo capitolo, poi, si è passati a Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares. I due hanno ammesso di essersi innamorati. La donna ha rivelato che tra di loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine,, in quanto è davvero pochissimo tempo che si conoscono. I presenti in studio sono stati un po’ scettici, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di augurare ai due il meglio nell’attesa di capire come evolverà la questione, a quanto pare non bene considerando una recente segnalazione. Cristiano ha fatto entrare anche in studio un regalo per la sua nuova fidanzata. I due poi hanno salutato tutti e sono andati via.

La puntata, poi, si è avviata verso la fine. Tina Cipollari ha chiesto a Maria De Filippi di dirle quando si sarebbe interrotta la messa in onda in quanto voleva salutare. Prima della conclusione, però, Silvio Venturato ha conosciuto una nuova dama venuta per lui che, evidentemente, conoscerà al di fuori dello studio. Poi c’è stata la chiusura finale. Tina ha salutato tutti i membri dello staff di Uomini e Donne, dalla regia, agli autori, ai cameramen. L’opinionista, poi, come al solito, ha chiesto alla padrona di casa se l’anno prossimo lei e Gianni Sperti saranno convocati nuovamente e la presentatrice ha sorriso, sarebbe impossibile immaginare il programma senza di loro.