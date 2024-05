Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo all’uscita di scena dal programma di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. I due hanno preso la decisione di conoscersi meglio al di fuori, malgrado la loro frequentazione sia cominciata da pochissimo tempo. Ad ogni modo, a distanza di poche settimane dalla registrazione in cui è avvenuto tutto questo, pare che le cose tra i due già stiano precipitando. Ecco cosa è emerso.

Cosa sta succedendo tra Asmaa e Cristiano fuori da UeD: la segnalazione

Come stanno procedendo le cose tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone fuori da Uomini e Donne? A quanto pare, non molto bene. La scelta di abbandonare il programma così di punto in bianco ha fatto storcere il naso a molti. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che i due fossero d’accordo. Ad ogni modo, a distanza di poche settimane dalla loro uscita di scena, pare che tra i due ci siano dei grossi problemi.

Stando ad una segnalazione trapelata sul web in queste ore mediante il profilo Instagram dell’influencer Deianira Marzano, i due sarebbero stati avvistati all’interno di un bar a Ravenna, mentre erano intenti a cimentarsi in una discussione particolarmente accesa. La persona che ha diffuso la segnalazione ha ammesso di averli visti assumere toni davvero concitati.

Lite davanti al figlio della Fares, storia al capolinea con Lo Zupone?

A generare ancora più sgomento, poi, è anche il fatto che in compagnia di Asmaa e Cristiano pare ci fosse anche il figlio di lei. I due avrebbero discusso per circa due ore, in maniera decisamente animata, sotto lo sguardo attonito del piccolo. Purtroppo, però, a corredo di tale segnalazione non è presente nessuna foto. L’autrice ha affermato di non essere riuscita a fare uno scatto in quanto fosse davvero troppo vicina ai due, pertanto, non sarebbe riuscita nell’impresa senza rischiare di farsi scoprire.

I diretti interessati, per ora, non possono ancora lasciar trapelare informazioni in merito a quanto stia accadendo tra loro, in quanto deve andare prima in onda la puntata con la loro “scelta”. Intanto, però, Cristiano ha pubblicato un’immagine in cui si vede che è al bar con una donna, la si riconosce dalle unghie ben curate, che sia Asmaa? Non resta che attendere per scoprirlo.