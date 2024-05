All’Isola dei Famosi un altro concorrente sta per abbandonare il reality show? Stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate sui social pare che un altro protagonista del programma sia in procinto di abbandonarlo in maniera anticipata. Ecco cosa è emerso.

L’isola degli abbandoni, altro concorrente verso il ritiro?

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi può essere definita, in maniera alquanto certa, come quella più fallimentare mai vista, questo sotto diversi punti di vista. Partendo dai concorrenti, i protagonisti non sono in grado di creare grandi dinamiche, ma non solo. In questa edizione si sono verificati quasi più abbandoni che eliminazioni normali, e pare non sia finita qui.

In queste ore, infatti, l’influencer Amedeo Venza ha dichiarato che un altro concorrente sarebbe vicino ad abbandonare il reality show in maniera anticipata. Al momento non si sa di chi si tratta, tuttavia, il fatto che nelle volte passate simili annunci sono stati effettivamente confermati dai fatti spinge a credere che il tutto possa realmente verificarsi a breve.

Flop totale per l’Isola dei Famosi: gli ascolti rasentano minimi storici

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi, però, si sta rivelando fallimentare soprattutto dal punto di vista degli ascolti tv. La puntata andata in onda ieri, infatti, si è rivelata essere la meno vista di sempre, dato che è riuscita a racimolare un livello di ascolti davvero bassissimo, ovvero, solo il 12% di share con un numero di telespettatori pari a 1.678.000 spettatori.

Malgrado questo, però, almeno per ora, per queste ultime puntate, il programma continua a mantenere il doppio appuntamento settimanale. La prossima puntata, infatti, è prevista per domenica 26 maggio, e la successiva per mercoledì 29 maggio. Non resta che attendere per vedere se ci saranno dei cambiamenti a riguardo.