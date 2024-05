L’Isola dei Famosi è giunta al suo decimo appuntamento serale, con la puntata andata in onda in via eccezionale di mercoledì, il 22 maggio. Per i naufraghi il gioco si fa sempre più duro, non soltanto per le complesse prove basate sulla loro forza fisica, ma anche e soprattutto per i rapporti personali.

I nuovi arrivati hanno già smosso gli animi, innescando nuove dinamiche soprattutto dopo la settimana da leader di Karina, accettata con difficoltà in questo ruolo a causa della sua scarsa esperienza con la vita in Honduras. Nel frattempo, uno dei nominati ha dovuto abbandonare per sempre la corsa verso la vittoria finale.

Isola dei Famosi, il primo salvato dal televoto

Come accaduto nella precedente puntata, per i naufraghi in nomination la puntata si è aperta con il primo verdetto. Greta, Artur e Aras infatti, sono stati messi a confronto con il Rito della Salvacion, durante il quale è stato svelato il primo di loro ad essere salvato dal pubblico a casa. Con una percentuale del 59%, è stato Aras il naufrago prescelto. Vladimir Luxuria così, ha aperto un televoto flash tra i due concorrenti ancora a rischio eliminazione, Greta e Artur.

Isola dei Famosi, le prove e le sorprese

Come sempre, grande spazio nella puntata è stato riservato alle emozioni. Questa volta la protagonista è stata Khady, che seguendo il suo percorso di vita, ha raccontato l’affetto che la lega ai suoi genitori. Dopo aver parlato in collegamento con sua madre dallo studio, la modella ha avuto infatti la possibilità di vedere un videomessaggio del padre, che l’ha informata di stare bene e di essere tornato in Italia.

Tra le prove più importanti affrontate dai naufraghi negli ultimi giorni, c’è stata quella di Samuel ed Edoardo Stoppa. I due, lontani dagli altri sull’Isola dell’Olimpo, si sono messi in gioco con una serie di sfide, dimostrandosi degli amici e degli ottimi giocatori. Si sono guadagnati inoltre, della carne di manzo per i loro compagni. Tra i due, un’ulteriore sfida ha decretato come aspirante leader Edoardo.

Isola dei Famosi, catena di salvataggio e nomination

I colpi di scena sono proseguiti nella decima puntata con la catena di salvataggio. Questo rito è partito da Matilde Brandi, risultata la seconda candidata per il ruolo di leader. Lei ha scelto Khady, mentre ognuno dei naufraghi ha salvato una persona a sua volta. A finire direttamente al televoto perché non scelta è stata Linda.

A lei si è aggiunta Karina, scelta dall’altro candidato leader, Edoardo Stoppa. I naufraghi sono stati quindi chiamati a dare le loro nomination, dopo le quali è stato possibile scoprire chi è finito al televoto per la prossima eliminazione. Si tratta di Dario, Artur ed Edoardo Franco, che si uniscono a Linda e Karina. Il cuoco, come ha fatto notare la conduttrice, ha scelto per il momento di non utilizzare il suo amuleto conquistato in precedenza, che gli permette di salvarsi dalle nomination.

Isola dei Famosi, chi è stato eliminato

Rimasti al televoto flash, Artur e Greta hanno atteso il loro verdetto per scoprire chi dei due avrebbe dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi per sempre. Il 67% dei voti in questo caso in negativo, è stato ottenuto da Greta, che ha lasciato il reality show confrontandosi prima con i commenti provenienti dallo studio. Il suo saluto finale ha portato anche al bacio di Giuda, che lei ha scelto di assegnare a Dario. Nella prossima puntata, ulteriori novità porteranno a nuove interessanti dinamiche sull’Isola.