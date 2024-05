Amici 23 è terminato da pochi giorni con la vittoria di Sarah Toscano, la cantante più giovane di questa edizione facente parte del team di Lorella Cuccarini. Nonostante la fine del talent, i fan del programma tv di Canale 5 possono stare tranquilli almeno per un’altra settimana! I ragazzi di Amici, infatti, terranno compagnia al pubblico televisivo con un doppio appuntamento davvero molto interessante previsto per questo weekend di fine maggio. Andiamo a scoprire che cosa andrà in onda e quando!

L’album dei ricordi di Amici 23

A darne notizia è stato un promo che è stato trasmesso pochi minuti fa su Canale 5. Nella pubblicità sulla rete principale di Mediaset, è stato annunciato uno speciale su Amici 23, un vero e proprio album dei ricordi. La puntata andrà in onda sabato 25 maggio, in prima serata, al posto del tradizionale appuntamento con il serale. Che cosa vedremo? I momenti più belli di questa edizione ed in particolare della fase serale del programma. Sicuramente le emozioni non mancheranno e chissà che non vengano mostrate anche delle immagini inedite con gli amatissimi protagonisti…

Amici 23, lo speciale di Verissimo

L’altro appuntamento con gli allievi di Amici 23 sarà su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Come già aveva annunciato Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo di sabato scorso, in cui si era collegata con i finalisti del talent, il 26 maggio (giorno in attesa di conferma) il programma dedicherà un vero e proprio speciale ad Amici e ai suoi protagonisti. Questa volta i finalisti dovrebbero approdare direttamente nello studio e quindi non in collegamento. Come accaduto già per gli altri allievi del serale, la vincitrice Sarah, la trionfatrice della categoria ballo Marisol e Petit, Dustin e Mida, oltre che raccontarsi dovrebbero anche esibirsi per la gioia dei fans. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, inoltre, sia per i cantanti che per i danzatori dovrebbero esserci pure delle bellissime sorprese inaspettate.