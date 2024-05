Questa è l’ultima settimana di messa in onda di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, poi, verrà sospeso per la consueta pausa estive che durerà circa tre mesi e mezzo. Gli ultimi appuntamenti con il talk show si prospettano davvero ricchi di eventi interessanti, inerenti sia il Trono Classico, sia quello Over. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni Trono Over: Ernesto cacciato, una coppia va via insieme

Partendo dal Trono Over, nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo alla cacciata di Ernesto Russo. In studio arriveranno svariate segnalazioni sul cavaliere e verrà appurato che frequenta altre donne al di fuori della trasmissione. Messo alle strette, dunque, lui non saprà più come difendersi e, alla fine, verrà esortato ad andare via dal programma. Sorte analoga spetterà anche a Fabio. Sabrina deciderà di chiudere in maniera definitiva con lui. Il cavaliere verrà preso di mira da diverse persone all’interno dello studio. Al termine dei vari attacchi, poi, il protagonista deciderà di andare via.

Gemma Galgani continuerà ad uscire con il nuovo cavaliere Pietro, ma tra di loro ci saranno dei problemi. La dama si arrabbierà con lui quando scoprirà che ha fatto dei complimenti ad un’altra donna, anche più giovane. Arriverà, quindi, l’ennesima delusione per Gemma? Mario Verona manderà via due ragazze venute per lui e deciderà di proseguire solo con Milena. Una coppia, poi, deciderà di abbandonare il programma insieme. Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares prenderanno la decisione di viversi la loro storia al di fuori. Come accaduto anche nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, i due saranno piuttosto attaccati in quanto non verranno creduti.

Spoiler Trono Classico UeD: il ritorno di Ida e Mario, la scelta di Daniele

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, nelle prossime puntate ci sarà il ritorno di Ida Platano. La donna tornerà in studio per parlare di alcune cose, e con lei ci sarà anche Mario Cusitore. Il ragazzo dirà di voler stare con l’ex tronista e le chiederà di dargli un’altra opportunità. Lei sarà molto tranquilla, tuttavia, ribadirà la sua intenzione di restare da sola in quanto non si fida di lui.

Daniele Paudice, infine, farà la sua scelta. Verranno mandate in onda le ultime esterne fatte con Gaia e Marika, e anche i best moments. Poi si darà il via alla solita prassi della scelta. Il tronista deciderà di abbandonare la trasmissione con Gaia, e lei gli dirà di sì. Marika non sembrerà essere particolarmente affranta per l’epilogo del suo percorso, sta di fatto che, alla fine, augurerà il meglio al ragazzo. Uomini e Donne, dunque, si concluderà così. L’appuntamento è per il prossimo settembre.