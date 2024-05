Come già vi avevamo anticipato ieri, la puntata di Verissimo di oggi, sabato 18 maggio 2024, ha dedicato uno spazio molto speciale ai protagonisti di Amici 23, in occasione della finale che si svolgerà questa sera. I finalisti Mida, Sarah, Holden, Petit, Marisol e Dustin sono stati tutti presenti al programma tv condotto da Silvia Toffanin. Avranno svelato qualcosa di interessante? Scopriamo tutto qui di seguito.

Verissimo, i finalisti di Amici 23

In collegamento dallo studio del pomeridiano, i ragazzi hanno condiviso le loro emozioni con Silvia Toffanin a poche ore prima della finalissima. Sarah ha spiegato che lei non si aspettava di arrivare fino a questo punto del programma. Holden, che già è ansioso di suo, spera di divertirsi durante l’ultima puntata. Stesso discorso che ha voluto condividere anche Marisol. Ansia che in effetti sembra coinvolgere da vicino tutti i giovani cantanti e ballerini che però, dall’altro lato, si sono detti molto felici.

I finalisti si raccontano

Dopo aver visto un best of sul serale di tutti e sei i finalisti, la conduttrice si è rivolta a Sarah. La cantante ha detto di aver preso più confidenza con il palco, il pubblico e se stessa. Prima aveva più paura ma grazie ai professionisti si sente migliorata e cambiata. Ad Amici 23, insieme a Marisol e Sofia (eliminata), ha compiuto i suoi 18 anni nella casetta, un traguardo incredibile che ricorderà per sempre.

Mida spesso è stato al centro delle discussioni. Il cantante ha detto che è sempre giusto credere in se stessi. Adesso è maturato e gestisce meglio le critiche. All’inizio, durante il pomeridiano, è stato difficile ma quello lo ha aiutato a crescere. Dell’esperienza porterà sicuramente i rapporti umani che rimarranno sempre nel suo cuore e, chiaramente, anche gli insegnamenti dei coach.

Dustin ha preso un po’ di confidenza in più con l’italiano e lo apprezza tanto. Il suo maestro tra i suoi amici? Tutti, tranne Petit! Il ballerino si è detto molto felice ed otto mesi fa non avrebbe mai pensato di essere in Italia e partecipare ad uno show del genere in cui si danza dalla mattina alla sera. Il suo sogno è diventato davvero realtà.

Holden ha vissuto tanti momenti, anche scomodi. Ma è cresciuto pure per questi motivi. Amici è un percorso che mette alla prova su diversi aspetti e fa maturare tanto. Il cantante ha detto di avere un rapporto molto bello con i suoi fratelli che in questi ultimi giorni hanno anche fatto una bellissima sorpresa ad Holden. Loro non sono delle persone troppo espansive ma in questo caso è stato particolarmente emozionante. Dopo la fine del programma sicuramente rivedrà la famiglia e gli amici ma non vede l’ora di dormire nella sua stanza e fare una partita a calcetto!

Marisol ha svelato che il ginocchio non sta troppo bene. Dopo Amici farà una pausa per prendersene cura. Il problema ormai va avanti da metà dicembre. Per questo metà percorso è stato difficile, ha strinto i denti ma lei non si pente di nulla, nonostante le difficoltà. Perché ne è valsa davvero la pena. Per la finale si augura di divertirsi ma il suo obiettivo è fare bene le performance, senza rimpianti. Rispetto a quando è entrata al programma, ora è più consapevole, anche se non ha ancora raggiunto la sicurezza che vorrebbe.

Petit ha spiegato di aver trovato l’amore in Marisol. Tutto è partito da lui perché dopo tre settimane ha iniziato a conoscere meglio la ballerina e ad oggi stanno ancora insieme. Per lui sarebbe bellissimo arrivare alla finalissima insieme alla fidanzata. Petit ha detto di aver vissuto bene il percorso, si sente un po’ in ansia ma tanto carico per l’ultima puntata. Ora spera di divertirsi e di dare il massimo. Anche perché all’inizio della trasmissione, Petit non era troppo soddisfatto di come stavano andando le cose. Era la sua prima volta sul palco e il primo mese è stato difficile. Poi pian piano tutto è andato per il meglio.

Insomma, mancano pochissime ore alla finale di Amici 23, sicuramente le emozioni non mancheranno. Sarà senz’altro un bellissimo show! E ricordate che la prossima settimana la puntata di Verissimo sarà tutta dedicata ad Amici!