Come tutti i telespettatori sanno, il trono di Ida Platano a Uomini e Donne si è concluso nel peggiore dei modi. In tanti, però, adesso si stanno domandando che ne sarà dei protagonisti che hanno preso parte a quest’avventura. Nello specifico, ci si interroga sulle sorti di Mario Cusitore. Ebbene, vediamo che cosa potrebbe accadere a settembre.

Cosa ne sarà di Mario Cusitore a Uomini e Donne? Ipotesi bomba

Mario Cusitore è stato, sicuramente, tra i protagonisti del trono di Ida Platano a Uomini e Donne. Il cavaliere, nel bene e nel male, si è spesso trovato al centro di situazioni piuttosto incresciose che sono riuscire ad animare le puntate e il percorso della donna che, almeno in una fase iniziale, sembrava piuttosto noioso.

Proprio in virtù di questo, in tanti si chiedono se, alla fine, Maria De Filippi decida di includere il ragazzo nella prossima edizione di UeD. A fomentare questo pensiero è anche il particolare debole che la conduttrice ha sempre mostrato nei riguardi del ragazzo, come rivelano recenti indiscrezioni. Malgrado ne combinasse spesso di tutti i colori, infatti, la padrona di casa non si è mai arrabbiata con lui, contrariamente a come sempre fatto in altre circostanze. Ebbene, stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, pare che Mario a settembre potrebbe tornare nel parterre di Uomini e Donne come esponente del Trono Over.

Mario e Ida Platano insieme tra gli Over?

Al momento sembra da escludere l’ipotesi del Trono Classico per Mario Cusitore. Considerata la sua età, e anche le dinamiche decisamente più movimentate che animano gli Over, pare che la posizione più indicata per lui possa essere proprio questa. Naturalmente, questo potrebbe verificarsi nel caso in cui, nel corso di questi mesi, Mario non trovi l’amore al di fuori della trasmissione.

Per quanto riguarda Ida Platano, invece, al momento non si sa se la donna tornerà nel parterre degli Over, dove è sempre stata. Certo è che se tornassero entrambi in tale posizione ce ne sarebbero da vedere delle belle, quindi, non si escludono possibili colpi di scena. Al momento, invece, Pierpaolo Siano sembra essere decisamente fuori dai giochi. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.