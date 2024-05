I telespettatori di Uomini e Donne stanno rimanendo sempre più spiazzati dal comportamento che Maria De Filippi sta assumendo all’interno della trasmissione nei riguardi di Mario Cusitore. Malgrado sul ragazzo siano trapelate svariate segnalazioni, anche piuttosto importanti, la conduttrice sembra sempre difenderlo a spada tratta, cosa che sta lasciando in molti spiazzati. Ebbene, dietro questo suo comportamento ci sarebbero delle motivazioni ben precise.

Maria difende a spada tratta Mario a Uomini e Donne, come mai?

La maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne si sta chiedendo come mai Maria De Filippi difenda così tanto Mario Cusitore in trasmissione, specie dopo quanto accaduto nella puntata di oggi. Il cavaliere è stato messo alla gogna da Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno smontato ogni sua dichiarazione in merito alla recente segnalazione.

Maria, però, è apparsa addirittura spazientita in certi momenti dall’accanimento dei due opinionisti contro Cusitore, al punto da intervenire in più occasioni per sedare la situazione e far abbassare i toni ai suoi collaboratori. In realtà, però, per molto meno la conduttrice in passato si è adirata ed ha mandato via dame e cavalieri, anche in malo modo. Come mai stavolta la musica è decisamente differente?

La De Filippi e Cusitore: il retroscena tra loro

Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, pare che sotto ci siano dei motivi ben precisi. In una puntata di Amici, infatti, Maria De Filippi ha ospitato una conduttrice radiofonica chiamata Adriana Petro. Quest’ultima, guarda caso, lavora per la stessa radio in cui lavora Mario.

Tale situazione, dunque, sta spingendo in tanti a credere che la De Filippi abbia un certo interesse a “tenersi buono” Cusitore, proprio in virtù di questo collegamento con la radio per la quale lavora. Sarà davvero questo il motivo? In effetti è molto plausibile, anche perché il comportamento della donna sta facendo davvero spazientire tutti.