Finalmente arrivano delle belle notizie sull’Isola dei Famosi. Durante la notte del 38esimo giorno, i concorrenti del reality show di sono messi all’opera per cercare di pescare qualche bel pesce. Considerando la scarsità di risorse a loro disposizione, infatti, i protagonisti stanno facendo di tutto per procacciarsi del cibo decente. Ebbene, i risultati sono stati entusiasmanti, ma non sono mancati degli imprevisti.

Festeggiamenti all’Isola dei Famosi, Valentina e Matilde entusiaste

Questa notte, Matilde Brandi si è cimentata in una battuta di pesca. Approfittando del silenzio e dell’oscurità, infatti, la donna si è data da fare e, per fortuna, è riuscita a recuperare un pesce piuttosto grande. I membri del suo gruppo sono rimasti molto soddisfatti, sta di fatto che subito si sono complimentati con lei per l’ottimo lavoro svolto. Il gruppo, così, si è cinto in un bell’abbraccio consolatore.

Anche all’interno del gruppo capeggiato da Edoardo Stoppa ci sono state delle belle soddisfazioni. Valentina Vezzali, che ieri aveva preso una drastica decisione in merito alla sua avventura, ha deciso di cambiare atteggiamento. La donna, così, ha deciso di impegnarsi di più durante questa esperienza, sta di fatto che si è data alla pesca. Ebbene, anche lei è riuscita a pescare un bel pesce, cosa che l’ha resa felicissima, quasi commossa.

"Chi l'ha dura la vince!"

Anche Valentina riesce ha prendere un pesce 🎣#Isola pic.twitter.com/TKcetFl22n — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2024

L’errore della Vezzali, e l’aiuto dei nuovi arrivati

Gli errori, però, sono dietro l’angolo. Al risveglio, alcuni concorrenti si sono resi conto che la scatola contenente l’occorrente per pescare fosse stata lasciata aperta. Greta Zuccarello ha subito dato le colpe a Valentina Vezzali, che è stata l’unica a pescare nelle ore precedenti. Questo, dunque, porterà dei danni per tutto il gruppo in quanto tutti i paguri sono scappati e non sarà possibile pescare.

I tre nuovi arrivati, nel frattempo, stanno cominciando ad ambientarsi. Tutti e tre sembrano essere molto carichi e predisposti a rendersi utili per rendere la vita sull’isola il più gradevole possibile. A tal proposito, hanno costruito un contenitore con dei rami per contenere il pesce pescato. Intanto, Matilde Brandi è andata nuovamente all’esplorazione dell’isola in cerca di cibo, tuttavia, ha commesso un grave errore.