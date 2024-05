Gli ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati all’Isola dei Famosi. La scelta di suddividere i concorrenti in due gruppi separati non sta facendo altro che acuire le divergenze, forse era proprio questo l’obiettivo dei vertici della trasmissione. Ad ogni modo, a mostrarsi particolarmente insofferente è stata soprattutto Valentina Vezzali, che non ha affatto apprezzato tutte le nomination ricevute durante la scorsa puntata del programma. Proprio per questo, ha preso una decisione piuttosto drastica.

La drastica decisione di Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi

Valentina Vezzali non si sta trovando molto bene con il resto dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, specie nel gruppo in cui è finita. Le numerose tensioni con Greta Zuccarello, ma non solo, anche verso gli altri protagonisti la donna ha cominciato a mostrare delle insofferenze. La cosa è assolutamente reciproca, considerando che in tanti hanno deciso di mandarla in nomination. Ad ogni modo, Valentina non ha nessuna intenzione di mostrarsi triste e demoralizzata per la questione, proprio per questo, ha preferito prendere una decisione un po’ drastica.

La schermitrice, infatti, ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. Per un’intera giornata non ha parlato con nessuno e non ha partecipato alle attività. Greta Zuccarello ha commentato l’accaduto ed ha ammesso che la Vezzali stia facendo di tutto per mostrarsi indifferente nei riguardi degli altri concorrenti, e anche verso la fame, che purtroppo si patisce nel reality show. Anche Samuel Peron ha posto l’accento sulla questione, accusando Valentina di essere permalosa e di essersela presa a causa delle numerose nomination.

Matilde prova, invano, ad avvicinarsi a Valentina, la fine della maledizione

Nel momento in cui sull’isola si è udito il suo della campanella, e i due gruppi si sono potuti riunire, Matilde Brandi è stata messa al corrente di tutta questa situazione. La donna ha provato a venire in contro alla sua amica Valentina Vezzali, invitandola a partecipare alle dinamiche del gruppo, ma lei si è rifiutata.

Nel frattempo, tra le altre cose, i naufraghi di Playa Tristezza, dal canto loro, si sono trovati ad affrontare momenti molto difficili a causa della carenza di cibo e di risorse, cosa che ha generato non pochi turbamenti. Aras Senol, dal canto suo, ha continuato a dover fare fronte alla maledizione Maya, sta di fatto che si è cimentato in una particolare battuta di pesca con la benda sugli occhi. Greta e Alvina Verecondi Scortecci hanno provato a guidarlo nella giusta direzione e, per fortuna, sono riuscite nell’intento di fargli pescare un pesce. Alla fine, poi, l’arrivo di un nuovo comunicato ha sancito la fine della maledizione, Aras ha potuto togliere la benda e tornare a vedere.