La divisione in gruppi all’Isola dei Famosi continua a farsi sentire. Stavolta, però, il clima teso ha iniziato a respirarsi nella squadra capeggiata da Greta Zuccarello. In quella di Samuel Peron, invece, si è raggiunto un certo equilibrio, anche perché i naufraghi sono riusciti a mangiare finalmente un piatto di pasta decisamente buono. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Grandi soddisfazioni nella squadra rossa dell’Isola dei Famosi

Dopo svariate polemiche, dovute soprattutto alle difficoltà avute per accendere il fuoco, i membri della squadra rossa, capitanata da Samuel Peron, sono riusciti a godersi dei momenti di relax e di divertimento. Il leader si è cimentato nella costruzione della capanna, aiutato molto da Edoardo Franco, mentre Rosanna Lodi si è dedicata alla preparazione degli strozzapreti. Successivamente, poi, è stato preparato un sughetto squisito caratterizzato da un pesto di barbabietole e guarnito con mandorle e cocco salato.

Insomma, una vera prelibatezza per il palato degli affamati naufraghi che, infatti, sono riusciti a godersi beatamente questo lauto pasto in maniera serena e tranquilla. Finalmente il gruppo è riuscito a trovare la giusta quadra, ma questo equilibrio durerà ancora a lungo? Le dinamiche tra i concorrenti sull’isola cambiano continuamente, quindi, tutto sarà da vedere.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tensioni nella squadra blu: Greta stanca di Valentina

Passando alla squadra blu, invece, in questo caso il clima è decisamente meno conviviale. Valentina Vezzali, infatti, tornando da una battuta di pesca, ha mostrato tutta la sua frustrazione per non essere riuscita a prendere nulla, in quanto l’esca sembra non funzionare affatto. Le continue lamentele della donna hanno infastidito non poco Greta Zuccarello.

Le due donne si sono già scontrate in questi giorni, ma dopo la divisione in gruppo sembravano intenzionate a dare luogo ad un chiarimento. Le cose, però, stanno prendendo una piega decisamente differente. Greta, infatti, sfogandosi con Alvina Verecondi Scortecci, ha ammesso di non sopportare le persone che si lamentano sempre, proprio come Valentina. La situazione è già piuttosto difficile e provante per tutti, quindi, continuare ad essere negativi e polemici non aiuta di certo a migliorare la situazione.