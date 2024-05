L’Isola dei Famosi è andata in onda su Canale 5 lunedì 13 maggio con la sua ottava puntata, durante la quale i colpi di scena non sono mancati. I naufraghi, come spiegato anche nel riassunto delle giornate precedenti, hanno trascorso una settimana divisi in due squadre: quella Blu, i Barracudas, e quella Rossa, i Coquinos.

Le tensioni si sono fatte sentire, anche tra gli stessi componenti di un gruppo. In particolar modo, ad inizio puntata Rosanna e Greta sono state messe di fronte ad un vero faccia a faccia, durante il quale hanno chiarito le dichiarazioni fatte dalla cuoca sul rapporto della ragazza con Samuel Peron.

Isola dei Famosi: le prime prove e i nuovi naufraghi

Nonostante l’Isola dei Famosi 2024 si stia avviando verso le sue battute finali, le sorprese per il momento continuano ad arrivare. Una delle prove più difficili e commoventi della serata, è stata quella di fronte alla quale è stato messo il ballerino Samuel Peron. A lui è stato chiesto di scegliere tra del cibo per i suoi compagni e la fidanzata Tania. Con il supporto dei naufraghi, ha scelto di riabbracciare la sua amata.

Una sfida ha messo poi a confronto la resistenza delle due squadre, permettendo ai vincitori (i Blu), di ottenere dei benefici per la prossima settimana. Le dinamiche sono state nuovamente scombussolate dall’arrivo di tre nuovi naufraghi: la modella Karina, Linda e Dario Cassini. Con loro però, hanno portato delle “maledizioni”. Il comico infatti, ha dovuto scegliere 4 naufraghi a cui togliere la possibilità di partecipare alla prova ricompensa.

Isola dei Famosi: prova ricompensa, prova leader e abbandoni

La decisione di Dario Cassini è ricaduta su Aras, Greta, Alvina ed Edoardo. I 4 naufraghi dunque, non hanno potuto giocarsi la loro opportunità di mangiare qualcosa nella prova ricompensa. Diverse sfide, al contrario, hanno permesso a Samuel, Stoppa, Khady ed Artur di assaporare uno spiedino di gamberi. I più fortunati invece, sono riusciti a conquistarsi anche una bruschetta, dei sandwich e una parmigiana.

La prova leader invece, è stata svolta in precedenza e mandata in onda durante la serata. Le due squadre hanno visto trionfare rispettivamente Matilde per i Rossi e Stoppa per i Blu. Entrambi hanno ottenuto il titolo, ma per avere l’immunità avrebbero dovuto sfidarsi in diretta nella prova del fuoco. Avendo raggiunto tutti e due il tempo massimo, hanno ottenuto anche l’immunità.

Una brutta notizia per il gruppo e per il pubblico a casa è stata quella relativa alla salute di Joe Bastianich. Nonostante non abbia specificato la natura del suo malessere, l’imprenditore ha comunicato di dover abbandonare definitivamente l’Isola su consiglio degli stessi medici. L’annuncio ha portato grande tristezza nei compagni, che hanno avuto modo di apprezzare l’evoluzione dello chef nei rapporti affettivi durante l’esperienza.

Isola dei Famosi: chi è stato eliminato

Naturalmente nel corso della serata è arrivato anche il momento di scoprire quale naufrago ha dovuto dire addio all’Isola per volontà del televoto. In nomination dalla scorsa puntata erano Rosanna, Artur e Samuel. Con un 25% di voti, Rosanna è stata eliminata dal reality show. Prima di andare via però, ha potuto dare il suo “bacio di Giuda” ad uno dei compagni, assegnando così una nomination. La cuoca ha deciso di lasciare la sua penalità a Greta.

Isola dei Famosi: chi è stato nominato nell’ottava puntata

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi si è conclusa come sempre con le nuove nomination. Ad avere di nuovo la parola sono stati i nuovi naufraghi, in particolare Karina che, con la sua “maledizione”, ha potuto indicare un nome da mandare al direttamente al televoto. Il concorrente scelto dalla modella è stato Samuel.

I nominati della settimana, oltre a Samuel, sono stati: Khady, Valentina, Alvina e Artur. Nel frattempo però, prima di concludere, i naufraghi hanno potuto scoprire anche di quale squadra faranno parte i nuovi arrivati. Tutti e 3 i concorrenti si aggiungeranno alla squadra dei Rossi. L’appuntamento con la nona puntata dell’Isola dei Famosi è per domenica 19 maggio.