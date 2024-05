Nel corso di questa settimana, che va da 13 al 17 maggio, a Uomini e Donne assisteremo a svariati argomenti degni di nota, che riguarderanno sia gli esponenti del Trono Classico, sia quelli del Trono Over. Per Ida Platano ci sarà un triste epilogo, mentre alcune dame si troveranno coinvolte quasi in una rissa. Ecco cosa succederà.

Ida Platano prende una decisione definitiva a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alle puntate che andranno in onda questa settimana, che dovrebbe essere la penultima prima della chiusura del programma in vista delle vacanze estive, rivelano che Ida Platano prenderà una decisione. Mario Cusitore non tornerà in studio, ma attraverso un filmato continuerà a ribadire di essere “innocente” e di non averci fatto nulla con quella ragazza del BeB.

Pierpaolo Siano, invece, sarà furioso con la donna. Il corteggiatore ammetterà di essere rimasto malissimo per come lei lo ha trattato nell’ultimo periodo. Il giovane si dirà convinto di essere un ripiego, pertanto, ammetterà che il suo sarebbe un “no” anche in caso di scelta imminente. Questo, dunque, lo porterà ad andare via, cosa che farà anche Ida Platano. La tronista ringrazierà tutti i presenti e abbandonerà il trono essendo rimasta senza corteggiatori. Gianni Sperti reputerà la reazione di Pierpaolo un po’ troppo eccessiva, mentre Tina Cipollari l’appoggerà.

Quasi rissa al Trono Over e ospiti in studio

Daniele Paudice uscirà con Gaia e con Marika e deciderà di baciarle entrambe. Questo, ovviamente, non farà piacere alle due ragazze, che si mostreranno particolarmente deluse. Al Trono Over, poi, ce ne saranno da vedere delle belle. Aurora Tropea e Cristina Tenuta verranno quasi alle mani, in quanto la seconda, in un fuori onda, ha accusato la prima e Barbara De Santi di essere delle sfigate. In studio, così, si affronterà la questione e non mancheranno gli scontri.

Gemma Galgani uscirà con il nuovo cavaliere Pietro, mentre Mario Verona deciderà di chiudere con Ilenia e continuare solo con Milena. Ad un certo punto, poi, ci sarà un grande colpo di scena. In studio arriverà Giucas Casella per un confronto diretto con Tina Cipollari. Finalmente, dopo tutte le dichiarazioni fatte dal prestigiatore, vedremo cosa avranno da dirsi. Cristiano, poi, continuerà la conoscenza con Asmaa, mentre Fabio interromperà con Sabrina. Anche Gemma continuerà ad uscire con il nuovo cavaliere. Infine, in studio ci saranno anche altri due ospiti, ovvero, Claudia Lenti e Alessio Pili Stella che racconteranno come stia procedendo la loro relazione fuori da Uomini e Donne.