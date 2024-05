Proprio come gli altri notiziari della rete Mediaset, anche Studio Aperto è uno degli appuntamenti con l’informazione più seguiti della televisione italiana. Le sue origini risalgono ai primi anni Ottanta, quando una forma embrionale del telegiornale venne alla luce con il nome di Italia 1 Flash.

Il vero e proprio Studio Aperto invece, nacque nel 1991 sotto la direzione di Emilio Fede come approfondimento sulla Guerra del Golfo, per poi assumere nel corso degli anni la forma più simile a quello che oggi va in onda. A partire dal 2021 ha subito una svolta entrando a far parte dei prodotti di TGCOM24 che ha tato al TG uno stampo ancor più puntato al pubblico giovane.

Sono tante le rubriche che ne hanno fatto parte, tra cui Rewind e Lucignolo, oltre che i servizi dedicati all’intrattenimento e allo spettacolo. Nonostante Studio Aperto sia presente nel palinsesto TV con diverse edizioni quotidiane, resta la possibilità per il pubblico di seguirlo anche in replica.

Quando va in onda Studio Aperto

Il telegiornale di Italia 1 ha come come volti mattinieri e serali molte conduttrici femminili. Tra di loro: Francesca Ambrosini, Eleonora Rossi Castelli, Monica Gasparini ed Elisa Triani. Le edizioni principali trasmesse in diretta televisiva sono due. La prima è quella delle ore 12.25, con una durata di 35 minuti circa, che va in onda dal lunedì al sabato ed è seguita puntualmente dalle previsioni di Meteo.it

La seconda invece, si posiziona nella fascia del tardo pomeriggio alle ore 18.25, con una durata di circa 25 minuti e va di pari passo con le previsioni del TG Meteo. Ma un interessante approfondimento è anche quello delle ore 19.00, Studio Aperto Mag, che quotidianamente segue l’appuntamento pomeridiano con notizie legate a costume, società e spettacolo. Anche per i più notturni inoltre, vi è la possibilità di essere informati sulle principali notizie, con l’edizione La giornata di circa un quarto d’ora, in onda alle ore 2.00.

Come vedere Studio Aperto in TV in diretta

Seguendo gli orari di messa in onda elencati poc’anzi, è possibile dunque seguire l’informazione proposta da Studio Aperto grazie alla diretta televisiva. Per farlo sarà sufficiente essere in possesso di un apparecchio TV dotato di digitale terrestre integrato o di decoder. Ma un’ulteriore opzione è anche quella della Smart TV. Quella tipologia di televisore possiede, generalmente già in dotazione tra le sue app, la piattaforma Mediaset Infinity.

Sarà sufficiente collegarsi a quest’ultima, effettuando un accesso tramite account già registrato o iscrizione per usufruire dei contenuti completi. Una volta fatto ciò, non resterà che scegliere nella sezione “Dirette TV” il canale Italia 1. Entrando naturalmente nell’orario in cui Studio Aperto viene trasmesso, sarà possibile quindi seguirlo comodamente anche con questa modalità.

Come vedere le repliche di Studio Aperto in streaming tramite TV o PC

Per chi non dovesse riuscire a seguire in diretta il telegiornale di Italia 1, resta comunque l’opportunità di rivedere le edizioni già andate in onda in TV anche comodamente in streaming. In qualunque orario della giornata dunque, si potrà scegliere la puntata di proprio interesse grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.

Su Smart TV sarà sufficiente entrare nell’applicazione e, dopo aver effettuato l’accesso, scegliere dal Menù principale la ricerca. Qui si dovrà poi inserire il nome “Studio Aperto”, dopodiché si verrà indirizzati ad un banner del telegiornale. Cliccandolo, si potrà poi avviare il TG desiderato. Lo stesso può accadere anche per chi preferisce utilizzare un PC, ma in questo caso per raggiungere la piattaforma bisognerà inserire il link mediaset.infinity.it nel browser. Qui si potrà poi utilizzare il “Catalogo” e la sua sezione “News e Sport” per trovare Studio Aperto, oppure la ricerca tramite il simbolo della lente di ingrandimento.

Come vedere le repliche di Studio Aperto in streaming tramite altri dispositivi

Quando la visione del telegiornale di Italia 1 attraverso una TV o un PC dovesse risultare impossibile, si presentano ulteriori possibilità di rivedere i contenuti. Chi volesse fruire dei contenuti di Studio Aperto tramite uno smartphone, un tablet o un altro dispositivo compatibile, può farlo tramite l’applicazione Mediaset Infinity.

Una volta scaricata ed installata, si presenta esattamente come le versioni per Smart TV e PC. Verrà richiesto innanzitutto l’accesso tramite un account. Per chi non ne fosse in possesso, le istruzioni guideranno attraverso una veloce iscrizione con email e password. All’interno della piattaforma poi, si dovrà cercare Studio Aperto e selezionare l’edizione di proprio interesse, per poi cliccare ed avviare il video. Come tutti gli altri contenuti relativi ai telegiornali, anche questi potrebbero avere una permanenza limitata su Mediaset Infinity, pertanto le puntate di Studio Aperto dopo determinati periodi di tempo potrebbero non essere più disponibili.