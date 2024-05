In questi giorni a Uomini e Donne andranno in onda le fatidiche puntate in cui verrà a galla tutta la verità sulla segnalazione di Mario Cusitore. Intanto, però, la vita dei protagonisti del talk show è già tornata alla normalità, in quanto tutto è stato registrato un po’ di tempo fa. In queste ore, proprio su Ida Platano, sono trapelate delle indiscrezioni davvero sconcertanti che riguarderebbero un possibile riavvicinamento con Alessandro Vicinanza. Ecco cosa è emerso.

La segnalazione inaspettata su Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo UeD

Dopo aver rifiutato di fare la pace con Mario Cusitore nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano ha avuto davvero dei contatti con il suo ex Alessandro Vicinanza? A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha ricevuto una segnalazione da una sua fan. La persona in questione ha dichiarato, con una certa sicurezza, che i due si siano sentiti svariate volte dopo la fine del trono della donna all’interno del programma.

Al momento, però, non si sa che genere di conversazioni ci sarebbero state tra i due, se semplicemente amichevoli, oppure altro. La prima ipotesi sembra un po’ surreale considerando il modo in cui i due si sono lasciati. In ogni caso, i diretti interessati stanno mantenendo massimo silenzio sulla faccenda, quindi, non si sa cosa succederà. C’è da dire, però, che in questi giorni, Roberta Di Padua ha pubblicato delle Instagram Stories piuttosto criptiche, nelle quali ha lasciato intendere che qualcosa non vada nella sua vita. Inizialmente si era pensato che si trattasse di una mossa strategica per attirare l’attenzione, ma potrebbe esserci dell’altro?

Mario Cusitore riprende in mano la sua vita dopo Uomini e Donne

Ad ogni modo, in attesa di fare chiarezza sulla faccenda, c’è da dire che Mario Cusitore ha ripreso in mano la sua vita a 360 gradi. Il ragazzo, infatti, subito dopo la diffusione delle notizie inerenti le sue gaffe a UeD, era sparito dai social.

Adesso, invece, Mario ha deciso di adoperare un comportamento del tutto differente. A tal riguardo, infatti, il ragazzo sta tornando a pubblicare contenuti inerenti le sue giornate. proprio in queste ore ha pubblicato una foto che lo ritrae in palestra. A corredo dell’immagine, poi, è presente anche una piccola didascalia in cui Cusitore ha scritto che non bisogna aspettare il giorno giusto, ma lo si deve creare da solo. A cosa si starà riferendo?