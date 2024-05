In una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno dichiarato di stare benissimo e di non vivere alcuna crisi, contrariamente a quanto trapelato in questo periodo. A distanza di un po’ di tempo, però, la Di Padua è tornata a fare delle strane mosse social che, a questo punto, stanno iniziando a generare qualche sospetto. Ecco cosa è successo.

I gesti sospetti di Roberta Di Padua sui social

Di voci inerenti una possibile crisi tra Alessandro e Roberta ne sono trapelate tante, ma la coppia nata a Uomini e Donne sembra reggere tutti i colpi e continuare ad andare avanti. In queste ore, però, Roberta ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram nel quale è sembrata alquanto delusa e pensierosa.

La donna, infatti, ha scritto che esiste un tempo per insistere e un tempo per andarsene. Successivamente, poi, ha pubblicato una sua foto mentre è a fare un aperitivo e, al di sotto di tale foto, ha aggiunto una criptica didascalia. Nello specifico, ha scritto che, quando si trova a vivere dei momenti particolarmente complicati, preferisce non agire di istinto, prendendo delle decisioni frettolose, ma fermarsi e riflettere.

Crisi con Alessandro Vicinanza o voglia di andare a Temptation Island?

Gli interventi della donna hanno tutta l’aria di essere delle stoccate rivolte alla sua situazione sentimentale, ma non è chiaro. Fino a poco tempo fa lei e Alessandro hanno decantato amore, mentre ora circolano di nuovo voci di crisi? Questi comportamenti altalenanti stanno spingendo molti a credere che, in realtà, quella di Roberta sia una strategia.

La donna starebbe facendo il possibile per attirare a sé i riflettori, in modo da far parlare della sua relazione con Alessandro. Lo scopo definitivo, secondo alcuni, sarebbe quello di riuscire a guadagnarsi un posto tra le coppie della prossima edizione di Temptation Island. Essa, però, dovrebbe essere caratterizzata solamente da personaggi comuni, al momento risultano esclusi i vip, ma tutto potrebbe cambiare.