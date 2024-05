Come già anticipato in questi giorni, tra Ida Platano e Mario Cusitore non poteva finire così, come trapelato dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Stando a quanto accaduto durante le riprese di ieri, infatti, è emerso che il napoletano abbia provato a mettersi in contatto con Ida al di fuori della trasmissione. Vediamo cosa è successo.

Nuovi risvolti tra Ida e Mario fuori da UeD, ma niente lieto fine

Tutti gli strani commenti social, le frasi criptiche e le stoccate tra Ida e Mario, a quanto pare, avevano un fondo di verità. In questo periodo durante il quale i due non hanno partecipato al programma, infatti, tra loro c’è stato un avvicinamento. Mario si è recato a casa di Ida per cercare di parlarle e di spiegarsi, ancora una volta.

La reazione della donna, però, pare sia stata lapidaria. La Platano ha deciso di non scendere per non incontrare Cusitore e non lasciarsi probabilmente intortare nuovamente con le sue parole e i gesti plateali. La donna, purtroppo, ha perso totalmente fiducia in lui e, malgrado è ipotizzabile che senta ancora qualcosa per il cavaliere, non può permettersi di vivere un’altra delusione. I due, così, durante l’ultima registrazione di UeD, dove è avvenuta anche la scelta di Daniele Paudice, si sono detti addio, sarà definitivo?

La reazione di Ida Platano post Uomini e Donne e festa dello staff

Ad ogni modo, dopo le riprese, Ida Platano ha pubblicato su Instagram la foto di un mazzo di girasoli che pare abbia ricevuto durante la registrazione. Al momento non si sa se sia stato proprio Mario a farle questa sorpresa, oppure lo staff del programma, sta di fatto che la donna si è limitata semplicemente a ringraziare e a taggare il talk show di Maria De Filippi.

Adesso non resta da vedere se a settembre la donna tornerà ad occupare il suo solito posto nel Trono Over, oppure se rinuncerà definitivamente all’idea di trovare l’amore in un programma tv. Nel frattempo, lo staff di Uomini e Donne si è concesso una piccola festicciola subito dopo l’ultima registrazione. Sul web stanno circolando dei video che ritraggono gli autori intenti a ballare e a divertirsi per aver portato egregiamente a termine un lavoro iniziato ad agosto scorso. Si segnala che all’evento ci fosse anche Tina Cipollari.