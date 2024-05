Nel corso della settimana, che va dal 6 al 10 maggio a Uomini e Donne assisteremo a svariati colpi di scena. In molti riguarderanno il percorso di Ida Platano, ma non solo. Ci saranno momenti particolarmente concitati anche per quanto riguarda il Trono Over. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Caos al trono di Ida Platano: la decisione su Mario

Le anticipazioni di questa settimana di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano si assenterà nel corso di alcune puntate. La donna manderà un filmato ai suoi corteggiatori nel quale dirà di non nutrire fiducia per nessuno dei due. Mario Cusitore l’ha delusa poiché non le ha voluto fornire il cognome della donna della segnalazione, mentre Pierpaolo Siano l’ha snobbata negli ultimi tempi facendola rimanere molto male. I due ragazzi, così, andranno vis.

Nelle puntate a seguire, però, ci sarà un epilogo. Ida tornerà in studio e si affronterà di nuovo la segnalazione di Mario. Sulla faccenda interverrà anche Melissa, la donna con cui è stato avvistato. Quest’ultima confessare di a era passato del tempo con Mario nel BeB. Inoltre si scoprirà anche che la dama è un volto noto al programma, in quanto ha corteggiato Alessandro Vicinanza un po’ di tempo fa. Messo spalle al muro, Mario confermerà, ma continuerà a ribadire di non aver fatto nulla con la ragazza. Ida non gli crederà e lo manderà via. In seguito, anche lei uscirà dallo studio profondamente turbata. Pierpaolo non farà neppure tempo ad entrare, sta di fatto che di lui non si parlerà affatto.

In merito a Daniele Paudice, poi, il ragazzo uscirà con entrambe le sue corteggiatrici, ma ammetterà di avere una preferenza, ovvero, Marika. Gaia rimarrà molto delusa, ma Daniele è sempre stato schietto e sincero, quindi, si è sentito di dire questa cosa, e l’ha fatto.

Forti discussioni al Trono Over di Uomini e Donne

Passando alle dinamiche del Trono Over, invece, nelle prossime puntate di UeD ci saranno dei colpi di scena. Diego e Jessica continueranno ad uscire, mentre Sabrina chiuderà con il cavaliere nuovo. Ernesto Russo conoscerà una nuova dama e si troverà bene. Sulla faccenda, però, si intrometterà Barbara De Santi, che accuserà il cavaliere di aver pubblicato una IG Storie riferita a lei. Tra i due ci sarà una discussione, nella quale sarà coinvolta anche Cristina Tenuta.

Cristiano, poi intraprendere una conoscenza con Asmaa e altre due dame. Le cose, però, non sembreranno decollare, sta di fatto che, alla fine, le tre donne decideranno di chiudere. Novità anche per Gemma Galgani. La dama, infatti, riceverà la visita di un nuovo cavaliere venuto in studio per conoscerla. Lei lo ascolterà e, alla fine, deciderà di tenerlo per conoscerlo meglio.