Dopo la cacciata di Mario Cusitore, la puntata di oggi di Uomini e Donne si è spostata su un altro focus che ha generato davvero tanto clamore. Nello specifico, si è parlato di Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares. I due sono stati accusati di essere d’accordo, ma non è tutto. Il cavaliere è stato bersagliato a seguito del ritorno in studio di Serena, una sua ex frequentante che ha avuto delle pesanti cose da dirgli.

Accuse contro Cristiano e Asmaa a Uomini e Donne: cosa non torna

Nella puntata del 9 maggio di Uomini e Donne c’è stato un blocco piuttosto lungo dedicato a Cristiano, Asmaa e Giulia. Il cavaliere ha iniziato prima parlando di Giulia e rivelando che, purtroppo, tra di loro ci sono stati dei problemi, sta di fatto che ha ammesso di chiudere questo capitolo una volta per tutte. Anche lei è apparsa molto delusa dal comportamento dell’uomo.

In seguito, poi, Cristiano ha ammesso di essersi avvicinato ad Asmaa. I presenti lo hanno accusato di aver agito in questo modo per ripiego, ma lui ha smentito. Anche la dama è apparsa molto sicura di sé, sta di fatto che ha detto di non sentirsi la ruota di scorta. A molti dei presenti è apparso tutto un po’ strano. Gianni Sperti e Tina Cipollari, ad esempio, hanno lasciato intendere di credere che tra i due potesse esserci un accordo, in quanto entrambi non sarebbero interessati davvero a trovare l’amore. In effetti, tra pochissime puntate vedremo che i due lasceranno il programma insieme, non sarà un po’ troppo presto? Forse erano davvero d’accordo già da prima?

Ah e comunque mi puzza pure questa Asmaa e Cristiano.Asmaa le presenti 484939 uomini ed è sempre no no no no non mi è scattata la chimica ecc… fa la restia ora con cristiano e tra due settimane esce dal programma con Cristiano #UominieDonne — Cristina (@Cristin33495959) May 9, 2024

Torna Serena, Gianni e Tina asfaltano Cristiano

Le polemiche, però, non sono finite qui. Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Serena. In una scorsa puntata Cristiano aveva accusato la donna di averlo quasi molestato. La donna, così, è entrata come una furia rifiutando anche il suo saluto. La protagonista ha smentito le insinuazioni del cavaliere, ma lui ha continuato a ribadire di essersi sentito forzato da lei. Serena ha detto di essersi sentita anche a disagio quando lui si è avvicinato a lei, ma Cristiano l’ha accusata di non essere timida, bensì spregiudicata in quanto non ha avuto vergogna nel mostrargli un tatuaggio che ha sulla coscia.

Queste parole, decisamente maschiliste, hanno indignato i presenti. Tina ha accusato il cavaliere di essere un uomo di “me**a” mentre Gianni gli ha dato del retrogrado. Lui ha invitato i due opinionisti a non permettersi di rivolgersi a lui in questo modo, ma i due non seno sembrati minimamente intimiditi, sta di fatto che hanno continuato ad attaccarlo. Ad un certo punto, poi, la Cipollari gli ha anche detto che non avrebbe più messo piede nel programma in quanto è davvero una persona pessima.