Nella puntata del 9 maggio di Uomini e Donne, finalmente, è andata in onda la dinamica inerente la segnalazione di Mario Cusitore, il quale si è trovato costretto a confermare la veridicità della segnalazione. Inutile dire che in studio è scoppiato il caos.

La redazione di Uomini e Donne scopre chi è la donna della segnalazione di Mario

Maria De Filippi ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne facendo un recap di quanto accaduto nella precedente messa in onda. A tal riguardo, sono stati mostrati gli sfoghi di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano post puntata. Il primo ha continuato a dirsi innocente ed ha ribadito di essere stufo e di voler rinunciare ai suoi sentimenti per Ida in quanto è troppo stanco. Pierpaolo, invece, si è mostrato propenso a voler continuare la frequentazione di Ida.

La conduttrice, poi, ha rivelato che la redazione abbia ricevuto una segnalazione sulla ragazza avvistata con Mario. Lei si chiama Melissa, è di Milano e, un po’ di tempo fa ha partecipato a UeD per conoscere Alessandro Vicinanza. La notizia, ovviamente, ha spiazzato tutti, in quanto lei è la stessa donna che non voleva essere messa in mezzo in tv fino alla scorsa puntata, mentre adesso si scopre che ha partecipato già allo show. Dopo svelato questo arcano, poi, è entrata Ida Platano, la quale era davvero provata, quasi sul punto di scoppiare in lacrime. A seguire è stata la volta di Mario Cusitore.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Cusitore ammette la segnalazione, Ida Platano dà di matto

Nel momento in cui è entrato in studio, Mario ha confermato di essere stato nel BeB con Melissa. Nello specifico, ha detto di esserci stato prima di pomeriggio e, successivamente, di notte, ma solo per un’oretta circa. Il ragazzo ha detto di non aver fatto nulla con questa persona, e se l’ha omesso in precedenza è perché sapeva che non sarebbe stato creduto.

I presenti in studio hanno sbottato contro di lui dandogli del falso. Ida, dopo essere rimasta in rigoroso silenzio, ha dato luogo ad una sfuriata senza precedenti. La donna ha detto al suo interlocutore di vergognarsi, di essere una persona assolutamente non seria in quanto ha preso in giro Maria De Filippi, lo studio, e anche lei, poi gli ha detto di fare schifo.

In studio è scoppiato un forte applauso verso la donna. Mario, allora, ha replicato chiedendo alla tronista se lo stesse eliminando. Lei è rimasta sbigottita, ammettendo che avesse davvero una faccia tosta nel fare questo quesito, dato che fosse ovvio che sarebbe dovuto andare via immediatamente. Lui, così, si è alzato, ha salutato Maria chiedendole scusa e poi è uscito con l’indignazione di tutti i presenti. Anche la Platano è uscita, in quanto molto provata.