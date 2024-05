La puntata del 6 maggio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato al Trono Over. In tale occasione, Cristiano Lo Zupone ha fatto delle confessioni che hanno generato molto sgomento in studio. Successivamente, poi, si è parlato anche di Daniele Paudice, il quale ha voluto fare una confessione un po’ inaspettata. Ecco cosa è successo.

Le assurde confessioni di Cristiano, riavvicinamento per Diego e Jessica

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un confronto molto acceso tra Cristiano e Giulia. I due hanno deciso di interrompere la loro conoscenza, tuttavia, il cavaliere ha fatto delle confessioni spiazzanti. Nel raccontare di una frequentazione avuta nel programma di recente con Serena, ha spiegato di essere stato quasi “molestato” dalla donna. Quest’ultima, che ormai non fa più parte del programma, avrebbe provato in tutti i modi a baciare Cristiano, adoperando anche la forza.

Queste affermazioni hanno fatto storcere il naso a Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno accusato il cavaliere di essere ridicolo e inopportuno. Anche Maria De Filippi ha reputato il suo racconto davvero inverosimile. Il protagonista, comunque, è stato attaccato su tutti i fronti per le sue parole. Ad ogni modo, alla fine ha voluto lasciare in sospeso la conoscenza con Giulia che, nel frattempo, è uscita anche con Gino. Diego Tavani e Jessica Pittari, invece, hanno raccontato di essere usciti nuovamente insieme e, contrariamente a quanto accaduto la scorsa volta, in questa circostanza hanno avuto molto più modo di parlare e conoscersi.

Due di picche per Ernesto, la confessione di Daniele

Al centro dell’attenzione, poi, c’è stato Ernesto Russo e due nuove dame Elisa e Sabrina. Quest’ultima ha dato un due di picche al cavaliere. Dopo esserci uscita insieme, ed essersi anche baciati, la donna ha dichiarato di aver sbagliato a venirlo a corteggiare in quanto è pentita poiché non lo reputa un uomo coerente come immaginava.

L’ultimo blocco trattato ha riguardato Daniele Paudice. Il ragazzo è uscito sia con Gaia sia con Marika, e con entrambe è sembrato stare molto bene. In puntata, però, il protagonista ha voluto sollevare delle differenze. Il tronista ha ammesso di notare che Gaia sia un po’ troppo pesante e rigida nei suoi riguardi. Lei ha ammesso che, purtroppo, è fatta cos’ caratterialmente, anche se proverà a venirgli in contro dato che le piace. Con Marika, invece, in esterna c’è stata molta più leggerezza, proprio per questo il tronista ha ammesso di essersi trovato meglio con quest’ultima.