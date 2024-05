Che per Myrta Merlino non ci sia futuro a Pomeriggio 5 sembra essere una cosa più che nota. La conduttrice si è assentata in diverse occasioni durante quest’anno di conduzione, cosa che secondo molti sarebbe da ricondurre anche ad un malcontento che lei stessa nutrirebbe per tutta questa situazione. Ad ogni modo, chi andrà a sostituire Myrta l’anno prossimo? Sul web stanno trapelando diverse indiscrezioni, ma in queste ore Dagospia ha fornito qualche interessante dettaglio in più.

Le ipotesi sulla sostituta di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Chi andrà a sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio 5? Purtroppo la scelta di porre la donna alla guida del programma che per anni è stato affidato a Barbara d’Urso non sembra si sia rivelata particolarmente azzeccata. Proprio per tale ragione, Mediaset sta cercando di correre ai ripari per trovare una sostituta. In questi giorni sono trapelati svariati nomi, ma vediamo che probabilità ci sono effettivamente caso per caso. Secondo Dagospia, infatti, il futuro di Pomeriggio 5 sembrerebbe essere un vero rebus.

Partendo da una delle ipotesi più vecchie, ovvero, Simona Branchetti, pare che la donna sia considerata un nome un po’ troppo debole dai vertici dell’azienda. Passando a Veronica Gentili, invece, nome trapelato più di recente, la donna pare soddisfare appieno le esigenze dei piani alti di Mediaset, tuttavia, in una recente intervista, la conduttrice ha smentito la possibilità di sbarcare a Pomeriggio 5. Infine, l’ipotesi che si sta facendo sempre più strada è quella di Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici guadagna terreno, possibili colpi di scena e scelta imminente

Dopo il debutto nel ruolo di opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello, per la giornalista si stanno aprendo sempre più strade e opportunità. Oltre che restare al timone del TG5, ed essere riconfermata come opinionista del GF, per la donna potrebbe aggiungersi anche l’ipotesi di Pomeriggio 5 che, stando a quanto emerso in queste ore, sarebbe sempre più auspicabile.

C’è da dire, però, che da settembre gli impegni di Cesara saranno molti, quindi, condurre anche il programma pomeridiano di Canale 5 potrebbe essere davvero troppo. Proprio per tale motivo, non si escludono cambiamenti dell’ultimo momento con la fuoriuscita di nomi assolutamente inaspettati. Intanto, la decisione è davvero imminente. Entro il mese di giugno si saprà con certezza quale sarà il destino di Pomeriggio 5 e della sua conduzione.