Myrta Merlino ha collezionato più assenze che presenze a Pomeriggio 5 per essere eufemistici durante la conduzione che le è stata affidata quest’anno. Le volte in cui è stata sostituita in trasmissione sono davvero moltissime, tra cui anche la puntata di ieri e quella di oggi pomeriggio. Il pubblico, adesso, è apparso davvero spazientito dal suo comportamento.

Nuove assenze di Myrta Merlino a Pomeriggio 5: la reazione del pubblico

Non si è mai visto un conduttore assentarsi tutte queste volte da un programma che gli è stato assegnato. Myrta Merlino, invece, sta facendo decisamente eccezione. La presentatrice, infatti, non ha preso parte alla messa in onda di ieri del programma pomeridiano di Canale 5 e non presenzierà neppure questo pomeriggio.

Al suo posto, come di consueto ormai, c’è Giuseppe Brindisi, volto a cui il pubblico Mediaset ha imparato ad abituarsi all’interno del talk show. Ad ogni modo, queste continue sostituzioni stanno incominciando a spazientire i telespettatori. In tanti si sono sfogati contro Myrta mediante il suo account di Instagram. Al di sotto di uno dei suoi ultimi post, infatti, si leggono tantissimi commenti di persone che stanno criticando il suo operato e quasi stanno rimpiangendo la conduzione di Barbara d’Urso. Altri, invece, ritengono che sia molto meglio la guida di Brindisi rispetto alla sua.

Ipotesi sulla sostituta di Myrta Merlino l’anno prossimo e rumor su Barbara d’Urso

Insomma, il malcontento è, ormai, diffuso e, a quanto pare, riguarda anche la diretta interessata. Probabilmente, infatti, tutte queste assenze, anche se motivate con impegni o impedimenti, potrebbero essere frutto di una certa agitazione che ci sarebbe in casa Mediaset. La prossima edizione di Pomeriggio 5, infatti, non dovrebbe essere affidata a lei. Al primo posto nella lista delle papabili concorrenti c’è Simona Brachetti, conduttrice di Morning News.

Il ritorno di Barbara d’Urso, invece, è assolutamente da escludere, considerando il modo in cui si è conclusa la collaborazione tra la donna e l’azienda. Ad ogni modo, un po’ di giorni fa, la conduttrice aveva pubblicato un post in cui aveva annunciato il suo imminente ritorno in tv. In tanti avevano ipotizzato che la donna potesse trasferirsi su NOVE, ma recenti indiscrezioni avrebbero smentito questi rumor. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.