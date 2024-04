Dopo la breve pausa, a causa del ponte del 25 aprile, Uomini e Donne tornerà in onda con nuovi ed esilaranti appuntamenti. Questa settimana il talk show condotto da Maria De Filippi salterà un solo giorno, ovvero, mercoledì 1° maggio per la festa dei lavoratori. Gli spoiler delle prossime puntate rivelano che si continuerà a parlare a lungo della faccenda inerente Ida Platano e Mario Cusitore, ma non solo. Ci sarà un focus interessante anche su Pierpaolo Siano e sul Trono Over. Ecco che succederà.

Spoiler UeD: novità sulla segnalazione di Mario, il gesto di Pierpaolo

Le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne, che vanno dal 29 aprile al 3 maggio, rivelano che si continuerà a parlare della segnalazione su Mario Cusitore. Malgrado il cavaliere, almeno per il momento, sia riuscito a discolparsi egregiamente, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari continueranno a non credergli e faranno delle indagini su di lui. Nel frattempo, Pierpaolo Siano, durante un ballo, informerà Ida della sua decisione di andare via dal programma.

La Platano deciderà di seguire Pierpaolo. Successivamente, anche Mario uscirà, ma Ida non vorrà parlare con lui. A seguire, poi, ci saranno nuovi sviluppi. Gianni e Tina chiederanno a Mario il cognome della ragazza della segnalazione. Lui, però, tergiverserà e si manterrà molto sul vago dicendo di non saperlo. I due opinionisti, così, inizieranno a fare delle indagini allo scopo di vederci più chiaro e scopriranno che Mario e la donna in questione si siano fatti diverse telefonate la sera della segnalazione. Cosa si saranno detti?

Intanto, Ida andrà a riprendere Pierpaolo, ma lui la farà aspettare per ben tre ore prima di scendere. Questo comportamento, ovviamente, non lascerà piacevolmente colpita Ida. Ad ogni modo, alla fine, il corteggiatore deciderà di tornare, e anche la Platano proseguirà il suo percorso, anche se con svariate remore, specie per quanto riguarda la questione della segnalazione di Mario. In ogni caso, Gianni e Tina non si arrenderanno e prometteranno di fare chiarezza sulla faccenda.

Liti accese al Trono Over di Uomini e Donne

Passando a Daniele Paudice, invece, il ragazzo uscirà in esterna sia con Gaia sia con Marika. La prima, però, paleserà le sue paure e dirà di vedere il tronista molto più preso della sua rivale rispetto a lei. Al Trono Over, invece, nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che ci sarà una discussione molto accesa tra Jessica e Marcello Messina. Alla fine, infatti, non si capirà se i due avranno intenzione di continuare oppure no.

Jessica uscirà ancora anche con Diego Tavani. Anche di lui, però, non sarò particolarmente entusiasta, in quanto lo accuserà di di uscire con lei solo per il suo aspetto fisico. Durante l’ultima esterna, infatti, i due sono stati in una discoteca, quindi, hanno avuto poche occasioni per parlare e per conoscersi più a fondo. Che anche questa conoscenza sia giunta al capolinea?