Ida Platano non sta affrontando certamente un momento facile, cosa che la donna non sta esitando a mostrare mediante i suoi social. Su Instagram, infatti, si è resa protagonista di diversi sfoghi, tra cui uno proprio recentemente. Ad ogni modo, in queste ore, la donna ha deciso di pubblicare un nuovo contenuto piuttosto enigmatico sui suoi social, che lascia intendere che non sia affatto serena.

Il nuovo sfogo di Ida Platano sui social

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne sembra essersi concluso rovinosamente. Seppur qualcuno ipotizza che tra la donna e Mario Cusitore sia in atto un riavvicinamento, dato che è stato avvistato al dito della donna proprio l’anello che il cavaliere le regalò per il suo compleanno, le cose sembrano essere parecchio più complicate.

In queste ore, infatti, Ida Platano ha pubblicato un nuovo sfogo sui social in cui si è voluta scusare, in primis con se stessa. La donna ha scritto di voler chiedere un milione di volte scusa a se stessa in quanto, troppe volte, si è fatta andare bene troppe cose nella vita, cosa che non avrebbe assolutamente dovuto fare. in questo modo, infatti, non ha avuto rispetto di se stessa e del tempo a disposizione, che ha dedicato a persone spesso sbagliate.

Smentito il possibile ritorno a Uomini e Donne?

Alla luce di questo intervento, dunque, sembra alquanto da escludere un possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne. Questa sera e domani, infatti, saranno effettuate due nuove registrazioni, e i fan sono in fibrillazione nell’attesa di scoprire se ci saranno degli sviluppi per la dama.

Considerando quest’ultimo sfogo, però, sembra proprio che Ida abbia intenzione di mettere un punto definitivo con il passato. Per l’ennesima volta, infatti, si è messa in gioco nella vita e all’interno del programma ed è rimasta profondamente ferita e delusa. Che sia, dunque, davvero un addio definitivo?