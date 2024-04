Come molti telespettatori sapranno, Ida Platano ha abbandonato Uomini e Donne, almeno per il momento. Dopo aver eliminato Mario Cusitore per la segnalazione e dopo l’autoeliminazione di Pierpaolo Siano, la donna è andata via dallo studio. Sui social, però, ha voluto fare delle riflessioni in merito a quanto accaduto ed ha detto delle cose che hanno toccato il cuore di molti. Ecco le sue parole.

Ida Platano svela come sta dopo l’uscita da Uomini e Donne

Ida Platano si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social dopo tutto quello che le è accaduto a Uomini e Donne. Per l’ennesima volta, infatti, la protagonista si è trovata a vivere una brutta delusione, uscendo dal programma con un nulla di fatto. Sui social, dunque, la parrucchiera si è voluta aprire con i suoi numerosi fan che, innanzitutto, ha voluto ringraziare.

La dama, infatti, ha esordito dicendo di essere molto grata a tutta la community che la segue e la sostiene, soprattutto nei momenti più bui. I suoi fan per lei non rappresentano solamente un numero, ma molto di più, una vera e propria nuova famiglia in grado di tranquillizzarla e rasserenarla. Ida ha ammesso di essere parecchio giù, tuttavia, purtroppo i momenti spiacevoli fanno parte della vita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ida si è fidata ed è stata tradita, ancora: il commento toccante

Nel corso del suo sfogo, poi, Ida Platano ha voluto ringraziare anche le donne che ci hanno messo la faccia, esponendosi e facendole aprire gli occhi su situazioni che, purtroppo, ignorava, o voleva ignorare. Adesso, però, poco alla volta, Ida riprenderà in mano la sua vita e ricomincerà, come ha sempre fatto nel corso della sua vita.

Successivamente, poi, Ida ha pubblicato un nuovo contenuto molto incisivo. La donna ha mostrato un video nel quale è ripreso un bambino che si lancia tra le braccia di un uomo, senza indugiare. Al di sotto di tale contenuto, la protagonista ha scritto che questo video sia la rappresentazione di cosa voglia dire fidarsi di qualcuno. Lei, purtroppo, lo ha fatto, ma è stata tradita e adesso raccoglie i cocci.