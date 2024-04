Questo pomeriggio, lunedì 29 aprile 2024, è tornato in onda su Canale 5, un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23. Dopo la puntata del serale che ha visto l’eliminazione di Sofia, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore ai ragazzi? Avranno commentato quanto accaduto in studio? Saranno già arrivati i primi guanti di sfida o magari delle sorprese inaspettate per loro? Forse alcuni rapporti tra gli allievi si sono approfonditi ultimamente? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, i commenti alla puntata

La striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con i commenti sulla sesta puntata del serale in casetta. Vediamo come è andata:

Mida si è detto giù di morale per aver ricevuto le prime critiche del suo percorso al serale da parte di Cristiano Malgioglio. Il cantante ha detto di aver messo l’anima. Vorrebbe che tutto andasse bene ed ha paura di non riuscire ad arrivare alla finale, il suo obiettivo. Mida ha detto che forse i giudici sono influenzati dal televoto nella gara inediti in cui lui è arrivato terzo dietro a Sarah e Petit. Ora il concorrente non vuole dare l’impressione di piangersi addosso. Martina ha suggerito che avere una crisi aiuta a migliorarsi, anche lei sta attraversando un periodo simile.

aveva paura del suo momento no, del fatto che la crisi potesse influenzare la puntata. Invece si è tanto divertita, stando sul palco in modo spontaneo. Inoltre, ha ricevuto anche dei bei complimenti, soprattutto da Michele Bravi. Adesso Martina ha capito come affrontare la crisi anche se non le è passata del tutto. Marisol ha spiegato che non era concentrata ad inizio puntata. Sentiva dei problemi al ginocchio fin dalla mattinata. Dopo il guanto di sfida di improvvisazione è rimasta male perché pensava di non aver dato il massimo. E’ stata dispiaciuta per il commento di Malgioglio che ha detto che doveva dare per forza il punto a Sofia. Sarah è intervenuta dicendo che lei è rimasta molto colpita dalla sua improvvisazione, dal modo in cui ha interagito con i ballerini. Marisol ha spiegato di essersi concentrata molto sul messaggio da far arrivare al pubblico. La danzatrice poi si è riferita ad Emanuel Lo non capendo come mai ha chiesto nuovamente un guanto di improvvisazione.

Mida in crisi

Mida si è isolato dopo i commenti alla puntata, dimostrando ancora una profonda delusione. Il cantante è stato raggiunto da Petit. A questo punto Mida ha rivelato di essere triste e di avere paura. Anche Martina è andata dal collega per sostenerlo. Con lei si è aperto spiegando che in puntata si è sentito il concorrente andato meno bene rispetto agli altri. Si è sentito messo da parte. Martina ha provato a dare dei consigli a Mida, visto che anche lei sta avendo dei momenti difficili nel percorso.

Anche durante la notte Mida ha continuato a parlare della situazione. Si è detto grato per il percorso ma è preoccupata e teme di non concludere la sua esperienza al meglio. Lui pensa di aver avuto il percorso più difficile. Sarah è intervenuta dicendo che non è così, anche il suo percorso è stato travagliato e nel pomeridiano era spesso ultima in classifica. I due, insieme a Petit, hanno discusso di questo argomento.

Un guanto di sfida molto particolare

In vista della nuova puntata del serale è già arrivato un nuovo guanto di sfida, abbastanza particolare. Alessandra Celentano ha scritto alla squadra Cucca Lo. La maestra ha spiegato che l’eccellenza è comparabile in qualsiasi campo e categoria. I Zerbi Cele sono sicuri dei loro ragazzi e sanno che sono quattro eccellenze. La Celentano si è poi concentrata proprio sui suoi allievi, Dustin e Marisol, definiti come due perle rare. Si era accorta della loro eccellenza già dai casting. E per la maestra queste non sono solo parole ma anche fatti. Sono stati mostrati anche molti commenti fatti ai due danzatori dai giudici esterni, pure del pomeridiano, oltre che del serale.

Tra Marisol e Dustin c’è già il vincitore della categoria ballo, o magari dell’intero programma. La Celentano ha spiegato che nella squadra dei Cucca Lo le scelte non sono andate nella direzione dell’eccellenza. Non hanno più ballerini e sono rimasti solo due cantanti. Proprio ad uno di loro lancia il guanto di sfida. Lei non ha preferenze su chi schierare, ha lanciato un dado per scegliere ed è uscito Dustin. I Cucca Lo possono scegliere chi schierare tra Mida e Sarah. I cantanti potranno scegliere una cover, con la possibilità di scrivere e riarrangiare il pezzo. La maestra si è detta sicura del fatto che nella squadra dei Cucca Lo non ci siano dei fuoriclasse di rilevanza. Alessandra, infine, ha fatto appello alla giuria che non avrà problemi a giudicare l’eccellenza.

Dopo aver ascoltato le parole della maestra, i ragazzi hanno detto che non è proprio un guanto ma piuttosto uno schieramento classico, ballo contro canto.

Mida e Sarah a colloquio con i Cucca Lo

Mida e Sarah hanno incontrato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo dopo la lettera della Celentano. Sarah non si è detta colpita in quanto ha sempre visto la maestra esaltare tanto i suoi allievi. Eppure crede che le parole non siano state carine su lei e Mida. Quest’ultimo si è detto triste, per lo stesso motivo di Sarah. I professori hanno chiesto chi ha voglia di affrontare la sfida. Entrambi si sono detti favorevoli a fare il guanto.

Sarah e Mida si sono espressi sulle loro preferenze a livello di brani. La Cuccarini ha quindi chiesto ai ragazzi di fare delle prove, per poi scegliere il giorno dopo chi far esibire al guanto di sfida contro Dustin.

Sarah e Mida si sono messi subito a lavoro sul brano e presto capiremo chi si esibirà dei due.