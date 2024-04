Amici 23 è tornato in onda con un nuovo imperdibile appuntamento del daytime, proprio questo pomeriggio mercoledì 24 aprile 2024, su Canale 5. Mancano ormai sempre meno giorni alla sesta puntata del serale e la tensione e la curiosità non manca. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della casetta? I ragazzi avranno discusso ancora come accaduto a Petit e Mida? Saranno state organizzate delle nuove attività per loro? O magari saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida da preparare? Sui social di Amici, poche ore fa, si erano invitati i fan dei concorrenti del talent a tenersi pronti ad una votazione proprio in vista dal daytime odierno. Che si tratti di una nuova gara inediti? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, la nuova gara inediti con il televoto

La striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta proprio con una gara! I cantanti sono stati convocati in studio per una sfida al televoto. In collegamento con loro, Maria De Filippi ha spiegato ogni cosa. La conduttrice ha annunciato un collegamento con i rappresentanti delle radio per un giudizio e l’apertura del televoto. Il pubblico da casa stilerà una classifica sui nuovi inediti di Petit, Sarah, Mida e Martina. Il primo classificato otterrà un premio speciale. Il televoto è stato chiuso proprio alla fine della puntata di oggi ma la classifica finale ed ufficiale sarà comunicata solo nella puntata del daytime in onda venerdì.

Holden assente: il motivo

Holden è in ritardo con i suoi pezzi rispetto ai suoi colleghi e per questo motivo ha deciso di non partecipare alla gara ma concentrarsi sull’ep.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le esibizioni della gara inediti

La prima ad esibirsi è stata Sarah con Sexy Magica. La cantante ha spiegato che il brano invita a vivere una notte come fosse l’ultima e divertirsi. Dopo l’esibizione di Sarah, è intervenuta Paoletta di Radio Italia che ha detto che è molto brava. Per Adriana Petro Sarah ha fatto un percorso incredibile e di crescita. Giulia Salvi ha detto che se dovesse puntare su un cantante di Amici punterebbe proprio su di lei perché la trova pronta. Silvia Notargiacomo di R101 l’ha invitata a buttarsi, a non trattenersi. Filippo Ferraro di RDS trova il pezzo radiofonico ma manca ancora un qualcosina, un mordente.

La seconda esibizione è stata quella di Petit con Mammamì, una canzone che parla di una notte di estate in cui un ragazzo si innamora subito di una ragazza incontrata e la invita a scappare insieme. Come per Sarah, i rappresentati delle radio hanno commentato anche l’inedito di Petit. Federica Gentile ha detto che ogni inedito stupisce, mostrando un pezzettino nuovo di sé. Trova il pezzo una bomba, grazie anche all’impronta di Durdast. Alan Palmiere sente il brano molto moderno e sarà programmato su Radionorba. Paoletta ha detto che la canzone è armoniosa, senza forzature e questo vuol dire avere una marcia in più. R101 sta osservando Petit e lo terrà d’occhio.

Martina è stata la terza ad esibirsi con il brano Niente come te che parla di una storia d’amore finita. La protagonista sente ancora la mancanza di lui e vorrebbe ‘farsi male’ per un’ultima volta. Subito dopo aver cantato non sono mancati i commenti. Paoletta pensa che abbia una voce magnifica e spera che possa incontrare un trapper che possa portarla in una vista diversa e farla sbocciare perché fa fatica a vedere un futuro. Radio 105 h condiviso spiegando che è un po’ troppo tradizione, dicendo che dovrebbe lavorare sul suono per essere più fresca e giovane. Kisskiss la pensa allo stesso modo. Rds trova il pezzo poco temporaneo. Dovrebbe portare avanti il suo stile, portando avanti una chiave più moderna. Insomma, si ripropone ancora una volta il giudizio su Martina secondo cui ha una bella voce ma… Dopo l’ultima crisi come prenderà questi nuovi commenti la giovane allieva?

L’ultimo è stato Mida che ha cantato Que pasa, un pezzo che fotografa un momento preciso: quello in cui c’è uno scambio di sguardi con una ragazza in discoteca. Dopo l’esibizione, Palmieri pensa sia una bella hit che colpisce al primo ascolto. Giulia Salvi lo ha definito come il fratellino di Bad Bunny ma lo ha invitato ad essere se stesso. Radio 105 trova il brano fresco ma l’originalità è fondamentale ed ha sentito delle cose già sentite. Radio Zeta è in linea con il pezzo di Mida.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Una nuova crisi per Martina

Le reazioni dei cantanti non sono tardate ad arrivare. Martina si è subito rifugiata in bagno, in lacrime dopo i nuovi commenti ricevuti. La cantante è stata raggiunta da Dustin. Martina pensa che stia andando tutto male perché tutti le hanno detto che il pezzo antico e lei non è moderna. Il ballerino ha provato a sostenere l’amica dicendo che questa è solo una loro opinione e nella sua carriera arriveranno tante canzoni, non solo questa. Lei però teme di non andare bene e di sbagliare tutto. Martina si è sfogata con Dustin dicendo che l’unico commento positivo riguardava la voce. E’ come se essa fosse più grande di lei, al punto di non riuscire a controllarla.

La crisi di Martina è continuata anche in casetta dove ha ricevuto il sostegno di Mida. Lei ha detto che è felice dei commenti sulla voce però i commenti sul fatto che non è troppo attuale la feriscono. Secondo Mida quella di Martina è la canzone più bella ed effettivamente il pezzo piace tanto anche alla stessa interprete. Anche la sua voce le piace ma sembra che stia diventando una penalità…