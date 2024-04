Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, martedì 23 aprile 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con i ragazzi del talent? In realtà già nel daily di ieri era stata data un’anticipazione: una lite tra Mida e Petit. Lo spoiler ha generato tanta curiosità tra i fan del programma e dei protagonisti per questo ve ne andiamo a parlare. Ma sarà successo anche dell’altro? Vi raccontiamo tutto, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, Mida e Petit: il litigio

Come è iniziata questa nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23? Esattamente come ci eravamo lasciati ieri… Mentre i ragazzi commentavano la quinta puntata del serale in casetta, Mida ha confessato ai suoi compagni che se fosse finito al ballottaggio finale insieme a Gaia avrebbe deciso di auto-eliminarsi per lasciare in gioco quella che è la sua ex fidanzata. Il cantautore aveva spiegato di aver affrontato un appuntamento duro a livello emotivo, anche perché aveva già parlato con Gaia di questa possibilità. A questo punto è intervenuto Petit dicendo di non credere alle parole di Mida in quanto ritiene che il collega sia molto determinato e competitivo.

Mida e Petit hanno discusso anche dopo, in camera da letto. Mida non ha apprezzato le parole del collega, definendolo un amico di m****. Petit ha ribadito di essere rimasto abbastanza stranito dalla reazione di Christian. Inoltre, visto che Gaia è stata eliminata, Mida si sarebbe dovuto autoeliminare in quanto sarebbe valsa la stessa cosa. Il cantautore ha poi detto di aver ragionato un attimo, dicendo che sarebbe stata una follia andare via al posto della ballerina.

Marisol è intervenuta nella discussione mentre Mida ha detto di ammirare le persone come Gaia che riescono a far uscire il sole per tutti. Lui, sotto questo aspetto vuole migliorarsi. Per la danzatrice però, Gaia non vuole far vedere il suo lato buono, lo fa e basta.

Martina in crisi

Martina ha affrontato una vera e propria crisi. E’ andata da Lalla, la vocal coach ed è scoppiata a piangere. La cantante dopo il pianto di ieri, durante i commenti alla puntata del serale, ha ammesso le sue difficoltà. Il fatto che siano state eliminate sia Lil Jolie che Gaia che erano le sue amiche del cuore ha complicato tutto. Inoltre è pure rimasta da sola in squadra e i giudizi non troppo positivi non la aiutano. Ha la sensazione di non fare dei passi in avanti. La vocal coach ha provato a far ragionare Martina, discostandosi dal commento di Malgioglio in cui dice che la ragazza ha urlato Estranei a partire da ieri. Martina però è rimasta male anche per il fatto che Michele Bravi ha fatto notare che fa vedere solo quanto è brava a livello vocale. Lalla pensa che sia solo una percezione discutibile dei giudici. D’altronde non si può certo piacere a tutti.

Allievi convocati in studio: il motivo

Gli allievi sono stati convocati in studio per fare un’importante esperienza formativa insieme a Giuliano Peparini. Il coreografo si è detto molto emozionato perché ha lavorato ad Amici ed ha visto tanti ragazzi crescere e fare dei bellissimi percorsi. Avere le idee chiare, secondo lui, è fondamentale. Peparini ha quindi iniziato la sua masterclass lavorando sui testi dei singoli dei ragazzi.

Il primo ad iniziare è stato Petit che ha provato a raccontare Tornerai in un esercizio, senza cantarla, ma recitandola. Subito dopo, Petit ha cantato il brano con la musica mentre Giuliano ha chiesto a Marisol di stare accanto a Petit, non per ballare ma per essere il suo punto di riferimento. Successivamente è stato il turno di Mida con Rossofuoco che ha fatto lo stesso identico esercizio. Come punto di riferimento per lui c’era Sofia, seduta su una sedia.

Poi è stata la volta di Martina. Qui l’esercizio si è intensificato. Mentre lei cantava Da quando non ho smesso di amarti, un ballerino esterno si esibiva e lei ha dovuto gestire l’esibizione. Sarah ha scelto l’inedito Mappamondo. Il suo riferimento è stato Dustin che ha danzato intorno alla cantante. Infine è stata la volta dell’esercizio di Holden con Solo stanotte che aveva come riferimento tutti gli altri allievi.

Giuliano Peparini ha dato molti consigli ai ragazzi, spiegando anche che sta aprendo una nuova scuola in cui lavorerà anche il maestro Beppe Vessicchio. A lui piacerebbe che qualcuno dei ragazzi andasse nella sua scuola per fare un percorso di sei o sette mesi e lavorare su questo genere di cose.

Maria si collega con i ragazzi per parlare con Martina

Gli allievi erano riuniti in giardino e con loro si è collegata Maria De Filippi. La conduttrice ha voluto sapere come stava Martina dopo la sua crisi. La cantante si è sfogata con Maria ed ha ribadito le sue idee, le cose che la stanno ferendo. Sarah è intervenuta dicendo che avere una bella voce è solo un pregio. Magari, come ha detto Michele, dovrebbe un po’ spaziare nei generi. Maria però ha spiegato che Martina si vergogna. Lei infatti teme di esagerare, di risultare imbarazzante e per questo motivo si tira indietro da questo genere di cose.

Chi andrà in finale secondo i ragazzi

La De Filippi ha chiesto ai ragazzi chi vincerà il programma e quindi di nominare chi, oltre loro stessi, meriterebbe la finale. Ecco cosa hanno detto:

Dustin: Sofia, Marisol, Holden e Petit

Marisol: Dustin, Holden, Petit, lei e Sofia

Sofia: lei, Marisol, Dustin, Petit e Martina

Martina: lei, Holden, Petit e i ballerini

Sarah: lei, Petit, Sofia, Marisol e Martina

Mida: lui, Petit, Holden, Dustin e Marisol

Praticamente gli unici due nomi esclusi dai ragazzi sono stati quelli di Sarah e di Mida.

Preoccupazioni in vista della nuova puntata

I ragazzi si sono detti preoccupati per il prossimo appuntamento con il serale. Sarah è convinta che sarà eliminata lei. Martina teme molto visto che è l’unica rimasta in squadra. Sofia invece pensa che la cantante sarà molto brava. Come la pensa Martina? Solo se si darà una svegliata.