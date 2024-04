Lunedì 22 aprile è andata in onda in diretta su Canale 5 la quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality show realizzato in Honduras e condotto da Vladimir Luxuria, ha fatto immergere immediatamente il pubblico nelle dinamiche in corso.

Proseguono infatti, i malumori tra alcuni dei naufraghi, in particolar modo a seguito del caso del furto del cibo della produzione. Dopo la confessione di Pietro e l’ammissione di alcuni altri concorrenti, non è uscito fuori il nome dell’ultimo responsabile del gesto. Il gruppo intero quindi, è stato punito con lo spegnimento del fuoco. Nel frattempo nuove prove ed un’eliminazione hanno tenuto con il fiato sospeso.

Isola dei Famosi, televoto immunità e prova ricompensa

La quinta puntata dell‘Isola dei Famosi ha visto rientrare in gioco dopo diverse settimane Edoardo Franco ed Aras, costretti fino a quel momento all’isolamento in infermeria a causa del contagio da Covid. Una delle prime sfide ha visto protagonisti gli immuni, sottoposti ad un televoto flash per conservare la loro immunità. Tra Daniele, Pietro e Marina Suma, ad avere la meglio è quest’ultima, che ha regalato un’ulteriore immunità a Valentina.

Per la prima volta i naufraghi, divisi in due gruppi con a capo Matilde e Valentina, si sono cimentati con la prova ricompensa, che ha permesso alla squadra della ballerina di godersi un buon piatto di spaghetti al sugo con polpette. Per gli altri invece, una catena di salvataggio che ha visto Pietro rimanere fuori e finire al televoto.

Isola dei Famosi, chi ha vinto la prova Leader

Come sempre un ampio spazio della trasmissione è stato dedicato poi alla prova Leader. Una prima sfida ha visto trionfare Artur, che ha dato il via ad una nuova catena di salvataggio. Questa volta a rimanere fuori è stato Sonny, spedito in automatico in nomination. Un secondo gruppo invece, ha visto vincere la possibilità di diventare Leader l’attore Aras, che a sua volta ha avviato una catena che ha lasciato fuori Rosanna.

Il momento più atteso è stato quello della Prova del Fuoco, che nella quinta puntata ha visto dunque contendersi il titolo Aras e Artur. Con sorpresa di tutti, entrambi hanno dimostrato grandissima resistenza raggiungendo il tempo massimo di 3 minuti di fronte alle fiamme. La decisione quindi, è stata quella di rendere entrambi Leader della settimana.

Isola dei Famosi, chi è stato eliminato nella quinta serata

In questa edizione dell’Isola dei Famosi, non ci sono sconti per chi viene penalizzato dal televoto. I nominati che si sono contesi la loro permanenza nel reality erano Alvina, Artur, Khady e Maitè. Con una percentuale dell’11% di preferenze sul televoto, è stata proprio quest’ultima a dover dire addio alla spiaggia dell’Honduras e fare le valigie per tornare in Italia.

Isola dei Famosi, chi è andato in nomination

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi non si conclude se non prima vengono resi noti i candidati alle prossime eliminazioni. Pietro, Sonny e Rosanna sono stati i primi ad aver ottenuto una nomination e a finire dunque, direttamente al televoto.

A loro, per scelta dei naufraghi, si sono aggiunti Khady e Daniele. Come sempre l’ultima parola spettava però ai Leader, incaricati di fornire un ulteriore nome. Aras in questo caso, non avendo presenziato fino a quel momento sull’Isola, ha preferito affidarsi alla decisione di Artur, che insieme a lui ha mandato in nomination Joe. Non resta che attendere la sesta puntata su Canale 5 per scoprire chi di loro dovrà dire addio all’esperienza dell’Isola dei Famosi.